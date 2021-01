 Vijf tips voor de aanschaf van een laptop voor thuiswerken

Kies de beste laptop voor uw thuiswerkactiviteiten - Nu thuiswerken voor velen de norm is en voorlopig nog wel blijft, is het belangrijk dat werkgevers nadenken over hoe ze hun werknemers met de juiste tools ondersteunen. Dynabook zet de vijf belangrijkste zaken om op te letten bij de aanschaf van een laptop voor thuiswerken op een rij.



#1: Schermkwaliteit

Schermafmeting wordt vaak genoemd als belangrijkste keuzefactor. Hierbij wordt vaak gezocht naar de gulden middenweg tussen groot genoeg om als volwaardige vervanger te dienen voor het desktopscherm, en klein genoeg om eenvoudig mee te kunnen nemen. Gebruikers die hun laptop vaak bij zich dragen, kiezen meestal voor een schermgrootte tussen de 13.3" en 14.1". Grotere schermafmetingen zijn meer geschikt voor laptops die ter vervanging van desktop pc’s dienen of voornamelijk bij het thuiswerken worden gebruikt.

Maar afmeting is niet het enige dat in overweging genomen moet worden bij de keuze voor een scherm. Denk ook aan de resolutie, pixeldichtheid, helderheid. Flexibiliteit is eveneens belangrijk, door bijvoorbeeld te kiezen voor een niet-reflecterend scherm kan er overal gewerkt worden - ook buiten in de tuin op een zonnige dag.



#2: Vermogen en snelheid

Voorheen was de keuze voor een zakelijke laptop een keuze tussen vermogen en batterijduur. Gelukkig is met de nieuwste generatie laptops het niet langer noodzakelijk hierop een compromis te sluiten.

Thuiswerken zorgt er echter wel voor dat er niet alleen gekeken moet worden naar het noodzakelijke vermogen om dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Ook de toepassingen die op de achtergrond draaien, zoals verbinding maken met de cloudopslag, een bedrijfs-VPN en andere vormen van toegang op afstand, moeten in de overweging mee worden genomen.

Bij het prestatievermogen hoort ook de stevigheid van het device. Een laptop met een chassis van magnesiumlegering biedt de meeste bescherming en flexibiliteit. Daardoor is de laptop bestand tegen gebruik in een druk huishouden.



#3: Toetsenbord

Voor velen hangt de kwaliteit van een laptop volledig af van het gemak waarmee data ingevoerd kan worden. Een toetsenbord van hoge kwaliteit is daarvoor essentieel. De positionering van de toetsen moet goed zijn en ze moeten goed reageren wanneer ze ingedrukt worden. De keuze voor een non-spill toetsenbord zorgt ervoor dat zelfs de meest extreme thuiswerksituatie aan de keukentafel niet leidt tot een niet-werkend device.

Iedere zakelijke gebruiker die wel eens ’s avonds onderweg is geweest voor zijn werk zal beamen hoe belangrijk een backlit toetsenbord is. Hierdoor kun u zelfs onder de meest abominabele lichtomstandigheden werken.



#4: Connectiviteit

Thuiswerken betekent in veel gevallen vaak moeten verkassen: van de keukentafel naar de bank en van het thuiskantoor naar de slaapkamer. Daarom is het verstandig om te letten op hoe snel de laptop aan- en losgekoppeld kan worden van uw thuiswerkomgeving.

De laptop zelf moet een instant on/resume-functionaliteit hebben om snel uit slaapstand kunnen komen, zodat werkzaamheden snel gestart en gestopt kunnen worden. Biometrische authenticatie met behulp van gezichtsherkenning of een vingerafdrukscanner maken veilig en snel inloggen mogelijk. En wanneer u werkt met een docking station met Thunderbolt 3 of USB Type-C, is u thuiskantoor in no-time klaar voor gebruik.



#5: Multimedia

Naar multimedia-mogelijkheden wordt te vaak niet gekeken bij de keuze voor een zakelijke laptop. Het grootschalige thuiswerken heeft echter het belang van goede speakers, microfoon en webcam aangetoond. Een laptop met hoogwaardige audio en video zorgt ervoor dat de communicatie op afstand met collega’s en klanten soepeler verloopt. En let er ook op hoe eenvoudig er verbinding kan worden gemaakt met draadloze randapparatuur zoals koptelefoons - zonder dat u hiervoor de hulp van de IT-afdeling nodig hebt.