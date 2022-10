 Helft Nederlandse IT’ers ervaart hoge werkdruk door arbeidstekorten

Hoge werkdruk leidt bij kwart (23 procent) van IT’ers tot burn-out klachten - Bijna de helft (44 procent) van de Nederlandse IT-professionals geeft aan een hoge werkdruk te ervaren. Mede daardoor heeft ruim een kwart (27 procent) moeite om werk en privé gescheiden te houden. Maar liefst twintig procent van de IT’ers voelt zich zelfs verplicht om in privétijd te werken. Dit blijkt uit een onderzoek van Devoteam.



De hoge werkdruk eist zijn tol bij Nederlandse IT-professionals. Bijna de helft (46 procent) geeft aan weleens wakker te liggen vanwege werk en 23 procent van de werknemers heeft als gevolg hiervan weleens last van burn-out klachten, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en slapeloosheid. Een meerderheid voelt zich wel mentaal gezond en om dat te blijven doet een derde van de IT’ers aan mediteren of lezen zij literatuur gericht op het behouden van de mentale gezondheid.



Kansen door krapte op de arbeidsmarkt

De huidige situatie op de arbeidsmarkt biedt kansen voor zowel werknemers als werkgevers. Zo verwacht twee derde van de werknemers een hoger salaris te kunnen vragen vanwege de krapte. Maar medewerkers verlangen ook voorwaarden die aansluiten op hun persoonlijke wensen en levensfase. Zo vindt de helft (54 procent) het belangrijk om zelf hun werktijd te kunnen bepalen en hecht 38 procent waarde aan het kunnen kiezen van de werklocatie. Door invulling te geven aan deze persoonlijke wensen creëren werkgevers een prettige werkomgeving en binden zij werknemers aan hun organisatie.



Devoteam Life Guide

Om goed voor de IT-professionals te zorgen presenteert Devoteam de Devoteam Life Guide. Met hoofdstukken Body, Mind en Knowledge worden tips gegeven voor het zorgen van een gezonde levensstijl, met een balans tussen werk en privé. In de hoofdstukken geven experts op het gebied van lichaamsverzorging, mentale gezondheid en kennisdeling advies hoe men deze balans bewerkstelligt. Daarnaast wordt de IT-professional geïnspireerd met adviezen voor interessante kanalen, presentators of podcasts binnen deze thema’s.

"De fysieke en mentale gezondheid van medewerkers, in het bijzonder IT’ers, zijn belangrijke voorwaarden om hun werk goed te kunnen blijven doen," zegt Martijn van Veen, Managing Director bij Devoteam in Nederland. "Door actief bezig te zijn met het krijgen van voldoende beweging, de juiste voeding, en mentale gezondheidsactiviteiten, zoals volledig afloggen in vrije tijd, zorgt de IT-professional voor een gezonde balans. Maar geen medewerker is hetzelfde. Werkgevers hebben een aanzienlijk belang in de tevredenheid en het (werk)geluk van medewerkers. Door te voorzien in de persoonlijke behoeften van medewerkers, en ze dus flexibiliteit te bieden in de indeling van hun werkdag, ondersteun je hen om de werkdruk beter te verdelen en gezond te blijven. Zo voorzie je in een duurzame inzetbaarheid van medewerkers."