 Digitale platforms verhogen de werkstress bij 33 procent van de Nederlandse medewerkers

Technologie kan niet alleen de werkdruk verhogen, maar ook de motivatie verminderen - Digitale platforms ontzorgen kantoormedewerkers nog te weinig bij het stroomlijnen van werkprocessen. Dat blijkt uit recent onderzoek* van Ricoh dat is uitgevoerd door Opinium. Technologieplatforms die zijn geïntroduceerd tijdens de coronapandemie verhogen de werkdruk zelfs, volgens een derde (33 procent) van de Nederlandse medewerkers.



Dit komt met name door het gebrek aan digitale vaardigheden. Investeren in de nodige trainingen is daarom van essentieel belang.

Het hinderlijke werkproces is niet de enige opvallende conclusie uit het onderzoek. Dit zijn vijf verdere observaties over de rol van technologie op het werk en het effect op de bedrijfscultuur.



1. Tech vermindert motivatie

Technologie kan niet alleen de werkdruk verhogen, maar ook de motivatie verminderen. Meer dan een derde (40 procent) van de werknemers zegt het moeilijk te vinden gemotiveerd en betrokken te blijven bij hun organisatie. Dit is twintig procent méér dan in 2020 blijkt uit soortgelijk onderzoek dat is uitgevoerd onder 500 Nederlandse kantoormedewerkers. Communicatie- en technologische problemen tijdens het werken op afstand liggen hieraan ten grondslag. Nog te vaak wordt er te weinig geëxperimenteerd met de mogelijkheden die technologie ons biedt, waardoor kansen te weinig worden benut. Medewerkers kunnen digitaal productiever werken dan ze denken.



2. Bedrijfscultuur

In de afgelopen twee jaar hebben er op werkgebied veel veranderingen plaatsgevonden: van op kantoor werken naar volledig thuis werken, met als resultaat een hybride vorm. Deze aanpassingen hebben effect op de bedrijfscultuur. Zo geeft bijna de helft (41 procent) van de medewerkers aan dat hun bedrijfscultuur heeft geleden onder de beperkingen van de coronapandemie.



3. Carrièrekansen

Ondanks de technologische problemen is bijna drie kwart (67 procent) van de kantoormedewerkers optimistisch over de kansen die het hun carrière biedt. Geautomatiseerde processen kunnen het werk in belangrijke mate vergemakkelijken en flexibiliseren. Medewerkers kunnen zo bepaalde handelingen of acties, tijd- en plaatsonafhankelijk uitvoeren.



4. Toekomst investering

Medewerkers zijn nu minder sceptisch over procesoptimalisatie dan voor de coronapandemie. Zo vertrouwt een aanzienlijk deel (78 procent) van de medewerkers dat hun werkgever investeert in technologische ontwikkelingen om te voldoen aan de eisen van de toekomstige werkplek. Dit vertrouwen is met negentien procent gestegen sinds 2020.



5. Training van werknemers

De introductie van nieuwe technologische innovaties en digitale platforms zorgen voor nieuwe werkvormen. Het belang van meer tech-savy werknemers neemt hierdoor toe. Het overgrote deel (80 procent) van de medewerkers verwacht dan ook dat werkgevers de nodige tools en trainingen aanbieden om hen te helpen zich aan te passen aan nieuwe rollen en werkvormen naarmate technologie zich verder ontwikkelt. Maurits Aalders, Marketing Director bij Ricoh Nederland, zegt: "Investeren in de juiste technologie en training is cruciaal om thuiswerken en hybride werken te laten slagen. Zowel werknemers als beleidsmakers weten dat technologie kansen biedt om de werkcultuur en -processen te verbeteren. Het gebruik van technologie om de juiste werkplek te creëren is van essentieel belang om de beste mensen aan te trekken en te behouden, in een markt waar de vraag naar digitaal vaardig talent zo groot is."



* Het onderzoek is uitgevoerd onder 3.000 respondenten, bestaande uit kantoormedewerkers in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië Spanje en Nederland. De Nederlandse onderzoeksgroep bestond uit 500 medewerkers.