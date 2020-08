 Aanhoudend krappe arbeidsmarkt zorgt bij 45 procent IT’ers voor (te) hoge werkdruk

67 procent geeft onderbezetting als belangrijke oorzaak voor werkstress - De krapte op de IT-arbeidsmarkt heeft een flinke impact op IT’ers. Bijna de helft van hen noemt de huidige werkdruk (te) hoog. Dat blijkt uit de 21ste editie van de jaarlijkse Salary Survey die AG Connect en Berenschot, in samenwerking met de KNVI, onder ruim 1.800 IT’ers lieten uitvoeren. Volgens 67 procent van de ondervraagden is onderbezetting de oorzaak van de te hoge werkdruk.



Maar liefst 38 procent van de IT’ers geeft in het onderzoek aan dat de werkdruk hoog is. Voor zeven procent is de werkdruk zelfs té hoog. "Doordat de wereld in rap tempo digitaliseert, blijft de vraag naar IT’ers toenemen. Maar de markt kampt al jaren met flinke tekorten waardoor het voor organisaties steeds lastiger wordt om de juiste mensen te vinden," vertelt Eveline Meijer, redacteur bij AG Connect. "Veel IT-afdelingen zijn dan ook chronisch onderbemand en dat heeft grote implicaties voor de werkdruk."

Naar alle waarschijnlijkheid zal er de komende jaren weinig veranderen aan de krapte op de IT-arbeidsmarkt. Zo verwacht maar liefst 30 procent van de respondenten dat er binnen vijf jaar een tekort is- of blijft aan mensen met een IT-functie. Ook dit lijkt samen te hangen met de werkdruk: twaalf procent van de mensen die in grote mate een tekort verwachten, vindt de werkdruk te hoog. Terwijl dit bij mensen die geen tekort verwachten slechts vier procent is.



Bijscholing en ondersteuning essentieel

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijscholing door IT’ers belangrijk wordt gevonden. Zo zegt maar liefst 50 procent dat een gebrek hieraan de belangrijkste reden is om ergens anders te gaan werken. Verder stelt 60 procent van de respondenten dat opleidingsmogelijkheden erg belangrijk zijn voor hun werkgeluk. Van de ondervraagden vindt 42 procent dat het advies van de werkgever op dit punt nog te wensen overlaat. "De digitale ontwikkelingen gaan dusdanig snel dat bijscholing van essentieel belang is en blijft," vertelt Wouter Bronsgeest, duovoorzitter van de KNVI. "Dat geldt niet alleen voor organisaties die anders achter de feiten aanlopen maar ook voor de IT’er zelf. Wanneer zijn of haar digitale vaardigheden helemaal up-to-date zijn, maakt dat het werk er vaak leuker en sneller op."

Voor de werkdruk maakt het ook een groot verschil of mensen goede ondersteuning krijgen vanuit het bedrijf. Hoe beter de ondersteuning vanuit HR, hoe minder mensen de werkdruk als te hoog ervaren. "Werkdruk is vooral een beleving. Als een werknemer zich niet toegerust voelt voor de taken die zij of hij moet uitvoeren en hierbij ook geen support krijgt vanuit de organisatie, is de kans groot dat zij of hij de werkdruk als een probleem gaat ervaren," vertelt Hans van der Spek, manager van Berenschot’s Kenniscentrum HCM.