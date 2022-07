 HR: ruim een derde van werknemers kan de werkdruk niet meer aan

46 procent stelt dat er te weinig tijd is om te investeren in het optimaal functioneren van medewerkers - Ruim een derde van de HR-professionals in Nederland (37 procent) vreest dat medewerkers binnen hun organisatie de huidige werkdruk niet meer aan kunnen. Dit terwijl het zorgen voor een aanvaardbare werkdruk binnen de organisatie als geheel door ruim een kwart van de HR-professionals (28 procent) als één van de grootste uitdagingen wordt gezien.



Dit blijkt uit onderzoek van Visma | YouServe, onder ruim 500 HR-professionals. Een hoge werkdruk kan slecht zijn voor de geestelijke en fysieke gesteldheid en de productiviteit van medewerkers. Bijna de helft van de HR-professionals (46 procent) stelt dat er binnen hun organisatie te weinig tijd is om te investeren in het optimaal functioneren van medewerkers, door bijvoorbeeld opleidings- of coachingstrajecten aan te bieden, waarmee de werkdruk verlaagd zou kunnen worden.



Terugdringen werkdruk grote uitdaging voor HR-professionals

Een grotere focus op het maken van efficiëntieslagen is volgens ruim de helft van de respondenten (51 procent) noodzakelijk om de werkdruk te verlagen of zelfs volledig te voorkomen. Het automatiseren van processen waardoor repetitieve handelingen uit handen worden genomen is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast wordt door 40 procent van de HR-professionals ook het terugbrengen van de 9-to-5-mentaliteit genoemd als een goede oplossing om de werkdruk voor medewerkers acceptabel te houden. Maar liefst 75 procent van de HR-professionals voelt zich verantwoordelijk voor de geestelijke en fysieke gesteldheid van de medewerkers. Echter, bij twee derde van de Nederlandse organisaties zijn de medewerkers zelf verantwoordelijk voor het acceptabel houden van de werkdruk, niet de HR-afdeling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het zorgen voor een aanvaardbare werkdruk genoemd wordt als één van de grootste kopzorgen onder HR-professionals.



Aandacht voor medewerkers belangrijke voorwaarde

Simon Kornblum, director portfolio bij Visma | YouServe: "Een onaanvaardbaar hoge werkdruk in combinatie met onvoldoende tijd voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. In tijden van een krappe arbeidsmarkt zijn dat ongunstige omstandigheden voor een organisatie. Voor het werkgeversimago van een bedrijf zijn een acceptabele werkdruk, flexibele werktijden en een gezonde werk/privé-balans tegenwoordig belangrijke onderscheidende arbeidsvoorwaarden. Als dit niet goed zit, zijn medewerkers doorgaans minder tevreden over de algehele werkbeleving wat ervoor zorgt dat de gemiddelde werknemer minder lang bij een organisatie wil blijven. HR-professionals staan voor de uitdaging om er voor te zorgen dat medewerkers bij jouw organisatie willen blijven werken door een zo aantrekkelijk als mogelijke werkomgeving te creëren. Reden genoeg om vanuit het management goed te kijken naar het creëren van een prettige en gezonde werkomgeving voor medewerkers en te zorgen dat de werkdruk te managen is op de werkvloer."