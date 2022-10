 Nederlanders willen meer werken op afstand, maar krijgen de mogelijkheid niet

De wens om (meer) thuis te werken is groter dan ooit - Een meerderheid van de Nederlanders (61,8 procent) wil graag thuis of elders op afstand werken, maar slechts 23,2 procent krijgt ook echt volledig die mogelijkheid. Er is dus ruimte voor verbetering. In andere landen liggen de cijfers dichter bij elkaar. Sterker nog, op Frankrijk na zijn we het land met de grootste discrepantie tussen thuis willen werken en thuis kunnen/mogen werken. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Remote.



Thuis werken is niet meer weg te denken in onze (werk)cultuur. Door corona werd thuis werken in korte tijd noodzakelijk. Deze verandering werd niet gelijk omarmd, maar na verloop van tijd zagen steeds meer mensen er de voordelen van in. De wens om (meer) thuis te werken is dan ook groter dan ooit. Maar in hoeverre wordt dit ook mogelijk gemaakt binnen het bedrijfsbeleid?



Verschil per stad

Het onderzoek zoomt ook in op de afwijkingen tussen op afstand willen werken en beleid voor op afstand werken in verschillende steden in Nederland. In Den Haag is het verschil het kleinst (30,9 procentpunt). Hier kunnen 27,3 procent van de inwoners op afstand kunnen werken en 58,3 procent van de inwoners willen thuiswerken.

Het grootste verschil zit in Haarlem (48,6 procentpunt). Hier kunnen 9,5 procent van de werknemers volledig op afstand werken en 58,1 procent wil graag volledig op afstand werken. Daarmee staat de stad in de internationale top tien van steden met de grootste discrepanties. Koploper hierin is Parijs met 54,6 procentpunt verschil.



Andere landen

De andere landen uit het onderzoek doen het een stuk beter. In Duitsland is de afwijking het kleinste met 27,3 procentpunt. Daar wil 50,4 procent van de werkende populatie een beleid voor het thuiswerken, terwijl 23,1 procent van de deelnemers volledig op afstand kunnen werken. Op de tweede plek staat Engeland (afwijking van 29,7procentpunt) en op plek drie staan de VS (29,8 procentpunt verschil).

Toch staat Nederland niet op de laatste plaats. Frankrijk scoort met een gemiddelde afwijking van 49 procentpunt aanzienlijk slechter. Minder dan tien procent van de deelnemers kunnen volledig op afstand werken, terwijl ruim 55 procent dit wel zou willen.



Middenmoot beste life-work balance

De resultaten van dit onderzoek sluiten deels aan bij een ander onderzoek van Remote. Om werknemers te helpen de balans tussen leven en werk terug te vinden en hun leven op de eerste plaats te zetten, heeft Remote de 2022 European Life-Work Balance Index opgesteld om de toplanden voor wonen en werken in Europa te onthullen. Nederland staat in de middenmoot op de twintigste plek.

Een goede balans tussen privé en werk gaat verder dan de mogelijkheid om thuis te werken. Om de privé/werk-balans nauwkeurig te kunnen meten, moet rekening worden gehouden met de aandacht, rechten en mogelijkheden die werknemers krijgen. De studie gaf elk land een score uit 100 waarbij rekening werd gehouden met factoren zoals minimumloon, zwangerschapsverlof, wettelijke jaarlijkse vakantie, doorbetaling bij ziekte, het gezondheidszorgsysteem van het land en het algemene geluksniveau van het land om werknemers te helpen bij het bepalen van de beste locaties voor de balans tussen leven en werken.

Meer mensen dan ooit tevoren verhuizen naar het buitenland. Bijna 40 procent van de mensen noemt het evenwicht tussen privéleven en werk en het nastreven van avontuur als hun belangrijkste motivatie. Met deze lijst wordt duidelijk welke landen daar het beste voor geschikt zijn.