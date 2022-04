 Ideale werkplekken creëren voor werken op afstand

Garandeer een veilige en productieve werkomgeving die gericht is op samenwerking - Werken op afstand heeft zich ontwikkeld van een tijdelijke lockdown-oplossing tot een wereldwijde manier van werken die niet meer weg te denken is. Volgens onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor Statistieken) in 2021 zegt het merendeel van de bedrijven waar hybride werken mogelijk is deze werkstijl te behouden wanneer de pandemie tot een einde komt.



Sommige bedrijven, zoals Deloitte, sluiten zelfs de deuren van hun kantoren en laten mensen volledig vanaf huis werken, waarmee er aanzienlijk veel bedrijfskosten bespaard worden. De flexibiliteit van werken op afstand heeft vele directe voordelen opgeleverd voor de werknemer, van lifestyle en financiën tot positieve invloeden op het welzijn. Wilfred Noordam, Country Sales Manager Benelux bij Ergotron, schreef dit artikel.

Noordam: "Maar naast alle positiviteit omtrent werken op afstand, heeft het fenomeen ook een aantal nadelen: een groeiend aantal medische problemen, mentale gezondheidsproblemen en een stijgend aantal aanvragen voor meer ondersteuning van werkgevers. Werkgeversplichten die er zijn voor werknemers op de werkvloer, bestaan niet voor werknemers thuis of ergens anders. Een gebrek aan richtlijnen om de ideale werkplek op afstand te creëren, brengt de gezondheidsbehoeften van de werknemer en de werkbaarheid van dit model op lange termijn in gevaar."



Gen-Z invloed

Generatie-Z zijn niet zomaar een groep professionals. Wat deze groep zo speciaal maakt, is dat deze jonge werkende mensen de ontwikkeling van een nieuwe werkstijl van dichtbij mee hebben gekregen en daarnaast dit ook maatschappelijk bewustere werknemers zijn. Nu de krachtbalans uitgevallen is in het voordeel van werknemers, durven zij zich ook meer uit te spreken over wat ze willen. Recent onderzoek biedt werkgevers inzicht in de behoeften van werknemers bij het uitvoeren van hun functie. Hierbij geeft bijna driekwart van de werknemers aan dat zij hun nieuwe werkgever kiezen op basis van de toegang tot flexibele technologie en ondersteuning voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid.



Gezondheid bij werken op afstand en risico's voor het welzijn

Hoewel de thuiswerkstijl gunstig kan zijn voor zowel de werkgever als de werknemer, worden er toch langzaam nadelen zichtbaar. Recent onderzoek toont aan dat slechts 22 procent van de werkgevers hun werknemers voorzieningen aanbiedt om een ergonomische werkplek te garanderen. Onderzoek wijst uit dat onjuiste voorzieningen telewerkers erg kwetsbaar maken voor mentale en lichamelijke stress, waardoor zij het risico lopen om ziek te worden. Een onderzoek dat gepubliceerd werd door het International Journal of Environmental Research and Public Health in augustus 2020 stelde dat er een groter risico is op spier- en gewrichtsproblemen en op mentale gezondheidsproblemen. Mogelijke gevolgen omvatten hogere gezondheidszorg- en arbeidsongeschiktheidskosten, minder tijd en productiviteit, en een negatieve impact op de ervaring van de werknemer. Onderzoek wijst ook uit dat 66 procent van alle werknemers aangeeft geen manager te hebben die hen regelmatig vraagt hoe het met hen gaat.



Stijgende claims en kosten voor werkgevers

De stijgende verzekeringsclaims komen voort uit de consequenties van thuiswerken. Onderzoek van Motivaction laat zien dat ziektemeldingen vorig jaar het hoogste niveau in drie jaar behaalde. Daarnaast lieten onderzoeksresultaten zien dat een kwart van de werknemers zich zorgen maakt over zijn of haar fysieke en mentale gezondheid door het vele thuiswerken. Klachten over pijn in de schouder, nek, rug en arm komen steeds vaker voor. Onderzoek van vakbond CNV toont dat 44 procent van de thuiswerkplekken niet beschikt over een Arbo-verantwoorde werkplek.

Volgens onderzoek is het aandeel verzuim door psychiche klachten flink gestegen sinds corona; in augustus 2021 was dit 29 procent. Meer stilzitten en een slechte houding bij het gebruik van apparaten die niet verstelbaar of ergonomisch zijn lijken de kans op spier- en gewrichtsklanten te verhogen, met name lage rugklachten en nekpijn zijn veelvoorkomend. Lagere fysieke activiteitsniveaus op het werk worden gelieerd aan hogere niveaus van ervaren stress. Onderzoek van Capterra uit februari 2021 zegt dat 36 procent van de werkenden meer stress ervaren sinds zij zijn overgestapt op thuiswerken en 50 procent van de thuiswerkers ervaart een zekere mate van burn-out.



Het belang van flexibele werkplekken om het comfort van de werknemer te vergroten

De juiste apparatuur en technologie inzetten lijkt heel logisch en toch wordt er vaak overheen gekeken. Investeren in verstelbare kantoormeubels, zoals stabureaus, verstelbare monitorarmen en toetsenbordlades, kunnen de houding verbeteren tijdens het zitten en stimuleren een actieve en ergonomische werkstijl. Het bieden van hoogwaardige oplossingen die comfort, productiviteit en welzijn dagelijks verbeteren hebben een gunstig effect op de hele organisatie. Als werknemers geloven dat hun werkplek hun gezondheid en welzijn ondersteunt, zijn ze drie keer zo betrokken in hun werk.



Strategieën voor thuiswerken

Het respecteren van de behoeften van de thuiswerkers is nodig, zowel qua beleid als in de praktijk. Organisaties moeten laten zien dat hun werknemers gehoord worden en dat ze op de eerste plek komen. Met een groeiend aantal maatschappelijk bewuste werknemers moeten werkgevers zich inzetten tijdens het wervingsproces en erna om het talent aan zich te binden en om loyaliteit en vertrouwen op te bouwen. Organisaties kunnen op de volgende manieren ergonomisch initiatief tonen:



· Contact met werknemers - De eerste verkennende fase zou een onderzoek naar de werkplek van de werknemer moeten bevatten, waarin de behoeften van werknemers in hun specifieke functies behandeld zouden moeten worden. De resultaten kunnen worden gebruikt als richtlijn om te bepalen welke voorzieningen de meeste impact hebben en om best practices te ontwikkelen voor een actieve werkstijl.



· Apparatuur standaardiseren - Werken met een ergonomisch specialist of een productvertegenwoordiger om apparaten uit te kiezen zal helpen bij het tegemoetkomen aan de behoeften van de werknemers. Dit bevat over het algemeen een stoel, een stabureau, een externe monitor met monitorarm of bevestiging, een extern toetsenbord en een externe muis. Het is belangrijk om producten te kiezen met diverse verstelbaarheidsmogelijkheden en om elk product te controleren op veiligheid, ergonomie en duurzaamheid.



· Training en cultuurverandering - Werknemers hebben oefening nodig om op een manier te werken die echt comfortabel is en die risico's op computergerelateerde klachten vermindert. Het bieden van ondersteunend beleid, betrokkenheid van leiders en regelmatige herinneringen vergroot ergonomisch succes.



Van beleid tot praktijk

Organisaties moeten een solide strategie ontwikkelen die de manier waarop werknemers hun werk uitvoeren verandert en die de behoeften van de huidige werknemer om hun functie zo goed mogelijk uit te voeren serieus neemt. Het opnieuw ontwerpen van een veilige, productieve werkomgeving gericht op samenwerking levert het bedrijf veel op. Het zou niet alleen moeten gaan over beschikbare technologieën, zoals laptops, grote schermen, verstelbare bureaus en ergonomische stoelen, maar ook over speciale middelen om het fysieke en mentale welzijn, zoals managementplannen voor het welzijn van de werknemer. De gids voor thuiswerken opgesteld door de Furniture Industry Research Association (FIRA) en The Health & Safety Executive (HSE) is een nuttige manier om van start te gaan. Werkgevers die van een thuiswerkstrategie een prioriteit maken, voegen echt iets toe voor hun werknemers, hun reputatie en het succes van het bedrijf.