 Vier tips voor meer werknemersbetrokkenheid in de zorg in tijden van hybride werken

Investeer in de juiste tools en communicatie - Sinds 2020 zijn zorgverleners gewend geraakt aan het gebruik van digitale hulpmiddelen om zorg op afstand te verlenen. Dit geldt met name op het vlak van preventieve zorg, geestelijke gezondheidszorg en de medische nazorg. Maar naarmate de overgang naar hybride manieren van werken zich in de hele zorgsector voortzet, rijzen er veel vragen over wat dit betekent voor de betrokkenheid van werknemers.



Dynabook geeft vier tips waarmee werknemersbetrokkenheid op peil blijft.



1. Investeer in de juiste tools

Niet alleen kan technologie het succes van een bedrijf maken of breken, het heeft ook een enorm effect op de bedrijfscultuur. Met de juiste communicatie- en samenwerkingstool kan er een groot verschil worden gemaakt in de betrokkenheid van medewerkers. Maar helaas kan effectieve communicatie in hybride omgevingen een enorme uitdaging zijn.

In ziekenhuizen of klinieken kan dit er bijvoorbeeld tot leiden dat werknemers op afstand niet altijd even snel geïnformeerd worden over bepaalde zaken als werknemers die op kantoor aan het werk zijn. Daarom moeten de digitale communicatiekanalen snel, effectief en handig zijn. Op die manier zullen werknemers op afstand zich bovendien meer onderdeel voelen van het team en beter betrokken blijven. Tools zoals Microsoft Teams, Slack en Zoom kunnen de productiviteit en samenwerking een boost geven, wat betere resultaten oplevert. De waarde van dergelijke investeringen is onmiskenbaar.



2. Investeer in de juiste hardware

Uiteindelijk moet de hardware die werknemers thuis hebben net zo effectief zijn als wat ze normaal gesproken op kantoor gebruiken. Daarom zijn laptops en accessoires nodig die even efficiënt als betrouwbaar zijn. Natuurlijk is draagbaarheid ook belangrijk. Werknemers die hun laptop regelmatig meenemen onderweg – artsen die huisbezoeken verrichten bijvoorbeeld – hebben baat bij lichtere devices, met een dun ontwerp en een lange accuduur. Met name in de gezondheidszorg moeten laptops ook worden uitgerust met verbeterde beveiligingsfuncties, zoals biometrische inlogmogelijkheden en twee-factor authenticatie, om ervoor te zorgen dat informatie veilig blijft wanneer werknemers buiten de bedrijfsmuren aan het werk zijn. Niet onbelangrijk, aangezien de gemiddelde schade van gegevensinbreuken binnen de gezondheidszorg miljoenen euro’s bedraagt.



3. Investeer in communicatie

Hybride werken vereist een unified communications (UC)-omgeving. Op die manier kunnen problemen worden opgespoord voordat ze zich voordoen en wordt de continuïteit gewaarborgd. Schommelingen in het aantal werknemers op een bepaalde afdeling betekenen bijvoorbeeld dat de bandbreedte groot genoeg moet zijn om pieken op te vangen, zodat er geen vertraging optreedt. En hoewel deze investeringen op voorhand groot kunnen zijn, zullen ze organisaties na verloop van tijd waarschijnlijk geld besparen.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat een overgang naar hybride werken naadloos zal zijn, kunnen IT-teams op basis van hun gegevens zaken identificeren die opnieuw moeten worden geconfigureerd of aangepast. Het aantal mislukte gesprekken, videolatentie en bandbreedtepieken moeten regelmatig worden beoordeeld en gebenchmarkt om ervoor te zorgen dat IT-teams de stap kunnen maken om ervaringen te verbeteren, zodat er sprake is van zowel een uitstekende kwaliteit als een hoge betrokkenheid.



4. Investeer in een kortere werkweek

Zelfs vóór de COVID-19-pandemie was de belangstelling voor een kortere werkweek al aan het toenemen. Microsoft heeft in 2019 in zijn Japanse kantoren een vierdaagse werkweek ingevoerd, met positieve resultaten: efficiëntere vergaderingen, gelukkigere werknemers en een productiviteitsstijging van 40 procent. Ook is 86 procent van de IJslandse werknemers overgestapt op een kortere werkweek, of heeft het recht gekregen om dat te doen zonder loonsverlaging. Ook Britse werkgevers onderzoeken de haalbaarheid van een vierdaagse werkweek.

Een vierdaagse werkweek kan leiden tot meer bedrijfstrots, minder stress en een beter moreel. In de gezondheidszorg kan dit enorm nuttig zijn, gezien de toename van het aantal burn-outs onder werknemers van de IC-afdelingen na de pandemie. De jaarlijkse kosten van stress op het werk worden geschat op wereldwijd zo'n 300 miljard dollar. Dus als werknemers meer tijd hebben om te ontspannen, wordt het stressprobleem al een heel eind teruggedrongen.

Medewerkers binnen de gezondheidszorg volledig en voortdurend betrokken houden, is al een hele opgave als iedereen op dezelfde plek zit. De groeiende vraag naar hybride werken maakt dit er misschien niet eenvoudiger op - maar met de juiste communicatie- en samenwerkingstools, de beste devices en een op maat gesneden aanpak om de individuele bedrijfsbehoeften te begrijpen, kan elke gezondheidszorgorganisatie de uitdaging aan.