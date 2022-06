 Drie vereisten om hybride werken te laten slagen

Een hybride werkomgeving zal pas werken als er duidelijk en open met de medewerkers wordt gecommuniceerd - Bij hybride werken draait alles om evenwicht. Het vinden van de juiste balans in een tijd waarin medewerkers op kantoor en op afstand werken, is een lastige situatie waar veel organisaties en medewerkers momenteel mee bezig zijn. Om er zeker van te zijn dat jouw organisatie doet wat het beste werkt voor iedereen, beschrijft Cornerstone drie vereisten waaraan hybride werken moet voldoen.



1. Flexibiliteit

De toekomst is onvoorspelbaar. Zo verscheen in juli 2020 ons eerste artikel over de terugkeer naar kantoor. Een beetje naïef blijkt nu, maar het geeft aan dat we toen niet beter wisten. Als je niet weet wat komen gaat, is flexibel zijn de beste aanpak.

De afgelopen twee jaar hebben medewerkers en organisaties ontdekt dat veel werkzaamheden ook prima buiten kantoor kunnen worden gedaan. Uit onderzoek blijkt dat 58 procent vindt dat hybride werken de productiviteit verhoogt. En veel van de medewerkers lijkt daar nu ook de voorkeur aan te geven.

Om ervoor te zorgen dat de medewerkersbetrokkenheid hoog blijft en medewerkers hun werk zo goed mogelijk blijven uitvoeren, is het raadzaam met iedere medewerker te overleggen hoe zij denken dat ze hun werk het beste kunnen doen, en een flexibel hybriderooster op te stellen dat voor hen en de organisatie werkt.



2. Vertrouwen

De maatschappij draait om vertrouwen. En dat geldt ook voor de werkplek. Om ervoor te zorgen dat hybride werk werkt voor zowel medewerkers als de organisatie, is een solide basis van vertrouwen van fundamenteel belang. Vertrouw erop dat leiders zorgen voor het welzijn van de medewerkers, en geef medewerkers het vertrouwen dat ze hun werk doen zoals beloofd.

Lange tijd vonden veel kantoorwerkers dat thuiswerken gewoon een vakantie was waarin voor de vorm af en toe een e-mail werd verstuurd. En bij sommige werkplekken heerst die gedachte nog steeds, dat bleek ook uit de toegenomen vraag naar monitoringssoftware in coronatijd. En dat terwijl zoveel medewerkers al hebben bewezen dat ze hun werk net zo goed doen - misschien wel beter - terwijl ze nog in een badjas lopen. Er is geen truc om vertrouwen te creëren, maar het is een gegeven dat je het vertrouwen terugkrijgt dat je zelf hebt gegeven.



3. Communicatie

Een hybride werkomgeving zal pas werken als er duidelijk en open met de medewerkers wordt gecommuniceerd. Het geheel van werken is ontworpen voor op kantoor, maar om een succesvolle hybride werkomgeving te creëren is het nodig virtueel te denken. Werk daarom bij het opzetten van een hybride werkstructuur van buiten naar binnen. Probeer bijvoorbeeld een training te plannen over effectiever samenwerken in een virtuele omgeving. Zo werken alle medewerkers allemaal vanaf dezelfde plek, ook al zijn ze niet op dezelfde locatie.

Als medewerkers wel op kantoor worden verwacht, geef ze dan ook een goede reden om te komen. Het verkeer is een bron van ergernis, dus maak de rit de moeite waard en zorg dat het niet als tijdsverspilling wordt gezien. Ontwikkel een aantrekkelijke propositie en communiceer alle positieve redenen waarom de reis naar kantoor zeker de moeite waard is.



Het begint aan de top

Als je een goede basis kunt leggen van flexibiliteit, vertrouwen en communicatie met jouw hybride personeelsbestand, creëer je teams die succesvol zijn in hun werk, op welke locatie de medewerkers hun werk ook verrichten.