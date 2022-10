 Arbeidsparticipatie onder 50-plussers stijgt sterk

40 procent meer werkenden onder 50- tot 64-jarigen - Binnen Nederland is de arbeidsparticipatie de afgelopen jaren toegenomen. Onder 50-plussers is de toename sterk: in 2021 werkte 44,4 procent van alle 50-plussers, terwijl het twintig jaar eerder nog om slechts 32,6 procent ging. Dit en meer blijkt uit onderzoek van CVster.nl op basis van data van CBS en Eurostat.



Van alle 50- tot 64-jarigen werkt inmiddels ruim driekwart. Dit aandeel lag in 2001 nog slechts iets boven de helft van de leeftijdsgroep, waardoor er in twintig jaar tijd sprake is van een toename van 40,3 procent.

Ook onder 65- tot 74-jarigen zijn steeds meer werkenden, al is de toename binnen deze groep minder sterk. De toename is dus slechts gedeeltelijk te verklaren door de verhoging van de pensioenleeftijd.



Nederland in Europese top tien werkende 50-plussers

In Nederland blijft de oudere generatie steeds langer actief op de werkvloer. En dit is opvallend, zo blijkt uit een vergelijking met andere Europese landen. Nederland staat namelijk in de top tien Europese landen waarin de meeste inwoners tussen de 50 en 64 jaar een baan hebben. Met name in Scandinavische landen ligt dit aandeel hoger.



Verschil mannen en vrouwen in Nederland relatief groot

Hoewel in het eerste kwartaal van 2022 in Nederland relatief veel vrouwen aan de slag zijn (67,5 procent), is het veel minder dan onder mannen (75,4 procent). Het verschil tussen het aandeel werkende mannen en vrouwen is juist het kleinst in Scandinavische landen en de Baltische staten. Finland staat hiermee bovenaan: 61,3 procent van de vrouwen werkt en 63,6 procent van alle mannen.