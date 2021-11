 Waarom 50-plussers nauwelijks actief zijn op de arbeidsmarkt

Oudere werkzoekende vindt moeilijker een baan - Van de beroepsbevolking is 35 procent boven de 50 jaar. Van alle actieve baanzoekers behoort echter slechts 23 procent tot deze groep, en van de baanwisselaars zelfs maar negentien procent. Hoe zijn ook 50-plussers actief op de arbeidsmarkt te krijgen?



Is het de schuld van de werkgevers, die mensen van boven de 50 snel terzijde schuiven? Of ligt het aan de 50-plussers zelf, die nauwelijks van hun verworven plek te krijgen zijn? Of is het misschien een gezonde tegenhanger van de lusteloze jeugdigheid van jobhoppende twintigers? Hoe dan ook, feit blijft dat eenmaal de 50 gepasseerd, de activiteit op de arbeidsmarkt flink afneemt.

Nieuw onderzoek van Intelligence Group onderstreept het maar weer eens. Van de mensen in de beroepsbevolking onder de 30 is bijna veetrien procent actief op zoek naar een (nieuwe) baan, in de groep boven de 50 jaar is dat ongeveer de helft zo weinig. En waar van de mensen onder de 40 jaar zo’n vier op de tien zeggen helemaal niet op zoek te zijn naar een (nieuwe) baan, is dat bij de 50 plussers ruim vijf op de tien, en onder de 60-plussers zelfs ruim zes op de tien.



Wel interne stappen

"De gemiddelde arbeidsmarktactiviteit van 50-plussers ligt daarmee fors onder het landelijk gemiddelde," concludeert Intelligence Group-directeur Geert-Jan Waasdorp. "Meer dan de helft van alle actieve baanzoekers in Nederland is jonger dan 40 jaar. En van de baanwisselaars (naar een andere werkgever) is dit zelfs 62 procent." Opvallend genoeg neemt de interne mobiliteit bij 40-plussers veel minder hard af. Van de mensen tussen 40 en 50 jaar maakte 8,1 procent het afgelopen jaar een stap bij de huidige werkgever, bij de 50-plussers was dit 6,2 procent.

De 50-plussers vormen momenteel een behoorlijke bron aan "onbenut arbeidspotentieel".

De 50-plussers vormen daarmee nog een behoorlijke bron aan "onbenut arbeidspotentieel", zo stelden recent een aantal arbeidsmarktdeskundigen op BNR. Dit heeft enerzijds ermee te maken dat de marktvraag naar 50- of 60-plussers klein is (terwijl er wel veel vraag is naar ervaren werknemers). Maar anderzijds is dus ook het aanbod van 50- en 60-plussers niet groot, ziet Waasdorp. "Als er ooit een moment zou zijn dat werkgevers bereid zijn om 50-plussers aan te nemen, dan is het wel in deze exceptioneel krappe arbeidsmarkt. Maar dan moet het aanbod er wel zijn. En uit onze cijfers blijkt dat het aanbod momenteel ongekend laag is."



Tijd om te reflecteren

Uit recent onderzoek van vakbond CNV blijkt dat drie op de viere werknemers boven de 45 jaar zeggen dat hun werkgever liever geen 50-plussers aanneemt. "Ongekend," oordeelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Zelfs in de kraptesectoren, zoals zorg, onderwijs, industrie en handel, laat men de oudere sollicitant links liggen. Het is onbestaanbaar dat werkgevers minder in deze groep investeren dan in jongere werknemers. Werkgevers die nu investeren in werknemers boven de 50, plukken daar op lange termijn de vruchten van." 50-plussers die nu moeilijk aan een baan komen, mogen daar niet alleen de werkgevers op aankijken.

Ook uit andere onderzoeken blijkt steeds weer dat de oudere werkzoekende het moeilijk heeft om aan een baan te komen. Hoe krap de arbeidsmarkt ook moge zijn. Maar volgens Waasdorp zouden 50-plussers die nu moeilijk aan een baan komen, daar niet alleen de werkgevers op mogen aankijken. "Ze moeten ook zelf sterk reflecteren op hun wensen en eisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Matchen die wel met de vraag? En zijn de sollicitatievaardigheden nog wel up-to-date? Hoe courant zijn de skills die je meebrengt?"