 Tips voor 50-plussers: zo komt u snel aan een baan!

Ontkracht vooroordelen, kom sneller aan een baan - Voor veel 50-plussers staat solliciteren gelijk aan veel spanning en onzekerheden. Werkzoekenden van 50 jaar of ouder worden helaas vaak op basis van hun leeftijd afgewezen voor een functie. Ze hebben het gevoel veel moeilijker aan een baan te komen dan jongeren.



Leeftijdsdiscriminatie mag natuurlijk niet, maar helaas komt volgens de ondervraagden nog wel voor. Monsterboard geeft acht tips voor 50-plussers hoe u aannames en vooroordelen kunt ontkrachten, en dus sneller aan een baan kunt komen!



1. Zoek binnen de juiste branches.

Het moet natuurlijk wel bij uw ervaring en wensen passen, maar als het kan zoek dan naar vacatures binnen branches waar sprake is van een personeelstekort. Bijvoorbeeld de zorg, onderwijs, techniek of ICT. Hier zal leeftijd een minder grote rol spelen.



2. Verdiep u in de werkgever.

Zoek uit waar de werkgever nu echt naar op zoek is, en ga hier serieus mee aan de slag. Waar heeft de werkgever behoefte aan en wat is zijn of haar probleem? Als u hier meer tijd en aandacht aan besteedt dan anderen en bedenkt hoe u dit zou kunnen oplossen, hebt u een streepje voor!



3. Zorg voor een goed cv.

Besteed veel aandacht aan cv en de presentatie hiervan. Denk ook aan uw LinkedIn profiel, dat wordt door potentiële werkgevers bijna altijd bekeken. Een modern cv maken is niet moeilijk, u moet alleen weten welke informatie niet op uw cv mag ontbreken. Hiermee onderscheidt u zich van de rest!



4. Goed voorbereiden.

Veel mensen zijn zenuwachtig voor een sollicitatie. Logisch, het zou eerder gek zijn als u helemaal niet gespannen bent. Maar een goede voorbereiding is het halve werk. Bedenk van tevoren welke vragen u zou kunnen krijgen en bereid hier een antwoord op voor. Bedenk de meest lastige vraag die u maar kunt verzinnen en een antwoord dat geloofwaardig is en bij u past. Zo gaat u op een goede manier het gesprek in.



5. Stel voor een dag mee te lopen.

Onder 50-plussers komt het nog wel eens voor dat iemand graag een stapje terug wil doen in zijn of haar carrière en bijvoorbeeld geen leiding meer wil geven. Bij sollicitaties krijgen ze dan vaak te horen dat ze ‘te zwaar’ zijn voor de functie. Hebt u hier mee te maken? Stel dan eens voor om een dagje mee te lopen. Door proef te draaien kan zowel u als de werkgever ondervinden of het bevalt.



6. Probeer onderscheid te maken.

Onderscheid maken tijdens het sollicitatieproces betekent niet dat u heel erg gek moet doen. Onderscheid maken lukt vaak al door heel veel energie en tijd te steken in het informatie vergaren over de vacature, het bedrijf en de werkgever. Op het moment dat u er echt veel van weet en echt gemotiveerd bent en dat duidelijk maakt, dan gaat u al snel opvallen!



7. Denk aan vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is ook ervaring. Als uw vrijwilligerswerk relevant is voor de vacature waar u op solliciteert, laat dan het vrijwilligerswerk niet ergens onderaan uw cv bungelen, maar geef het een prominente plek. Vrijwilligerswerk is ook belangrijk als u een carrièreswitch overweegt. Zorg dat u ervaring opdoet in de branche waar u graag werkzaam wil zijn, bijvoorbeeld door een halve dag per week onbetaald mee te lopen. Op die manier bouwt u ervaring op en maakt u meer kans!



8. Netwerken.

Veel werkzoekenden vinden hun nieuwe baan in hun eigen netwerk. Dat is voor de werkgever ook een voordeel: hij of zij kent u via-via en weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Kijk dus ook eens goed binnen uw eigen netwerk welke opties u hebt. Kent u iemand die bij een leuk bedrijf werkt? Vraag om een introductie! Natuurlijk heeft niet iedereen een groot netwerk of relaties die voor uw carrière van belang kunnen zijn. Een baan vinden via een vacaturesite is dan ook heel effectief



En misschien een dooddoener maar wel van belang: mocht u afgewezen worden, bedenk dan dat het niet gaat om u als persoon, maar om de match die de werkgever in dat geval niet ziet tussen u en de vacature. Wees niet te lang teleurgesteld, en ga vol energie voor een volgende kans. Probeer iedere sollicitatie ook te zien als oefening, en als stapje dichterbij de uiteindelijke baan.