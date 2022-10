 Kwart Nederlandse organisaties wil cryptovaluta introduceren als betaalmiddel

Over vijf jaar staat bij bijna helft bedrijven crypto’s op de bedrijfsbalans - Maar liefst een kwart van de Nederlandse organisaties (24 procent) staat positief tegenover het gebruik van cryptovaluta binnen de zakelijke dienstverlening in de nabije toekomst. Momenteel gebruikt vijf procent van de organisaties crypto’s als betaalmiddel, nog eens 42 procent geeft aan dat het zeer waarschijnlijk is dat cryptovaluta over vijf jaar op de bedrijfsbalans staan.



Dit blijkt uit de FinTech Barometer, het onderzoek van Visma | Onguard naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat dit jaar voor de vijfde keer is uitgevoerd.



Minder impact inflatie één van de grootste voordelen

Uit het onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de finance professionals (72 procent) voordelen ziet in het gebruik van cryptovaluta als zakelijk betaalmiddel. Tien procent van de finance professionals vindt het feit dat inflatie minder impact heeft het grootste voordeel, omdat crypto’s decentraal zijn en er dus geen controle is vanuit overheden. Eén op de vijf geeft aan dat het een groot voordeel is dat deze valuta een bepaalde programmeerbaarheid bieden, zoals het toevoegen van boekhoudregels en veiligheidsmaatregelen aan betalingen. Andere voordelen die finance professionals noemen zijn de verlaging van de kosten, omdat de bank er niet meer tussen zit (achttien procent), de eenvoudige manier van internationaal betalen (zeventien procent) en de enorme snelheid waarmee transacties gedaan kunnen worden (zestien procent).



Instabiele waarde

Finance professionals zien zeker wat in deze nieuwe manier van betalen, maar maken zich ook zorgen. Met name als het gaat om de instabiele waarde van cryptovaluta (28 procent) en het feit dat er onvoldoende toezicht door autoriteiten als de AFM en ECB is (27 procent). Andere zorgen die finance professionals hebben zijn de hoeveelheid cowboys die actief zijn op de cryptomarkt (23 procent), het gebrek aan kennis over de veiligheid (negentien procent) en de kans op fraude (veertien procent). Het imago van de cryptovaluta mag nog wel wat opgevijzeld worden: dertien procent zet zijn vraagtekens bij deze manier van betalen vanwege het slechte imago. Adriaan Kom, Managing Director bij Visma | Onguard: "Er is de laatste maanden veel te doen geweest omtrent cryptovaluta. Hoewel er vaak negatieve verhalen de ronde doen, zien we ook dat er veel ontwikkelingen in de technologie achter cryptovaluta zijn geweest en dat steeds meer bedrijven dit als betaalmethode willen accepteren. Wat mij in het onderzoek opvalt is dat de voordelen van crypto ook tegelijkertijd als valkuil worden gezien door de finance professionals. En dat is begrijpelijk. Het is immers een compleet andere manier van betalen en er zit een hele technologie achter: de blockchaintechnologie. En dat belooft veel. Betalen via de blockchain en het vastleggen van afspraken in smart contracts, kunnen namelijk veel werk uit handen nemen voor finance professionals. Daarnaast is alles volledig geautomatiseerd en wordt het gecontroleerd, waardoor de kans op fraude enorm afneemt. Nu is het nog afwachten of dit potentieel benut gaat worden of dat er teveel negativiteit rondom dit betaalmiddel blijft hangen."