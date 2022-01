  De cryptosector smacht naar managers, accountants en engineers

Het aantal banen in de crypto-industrie neemt snel toe - De cryptosector maakt een snelle groei door. De sector is dan ook voortdurend op zoek naar personeel. Vooral de vraag naar gespecialiseerde managers is hierbij opvallend. Dat geeft Lucas Snelleman, crypto-expert bij Ripplekoers.com, aan. Hij legt uit welke functies hot zijn en focust daarbij sterk op de Amerikaanse markt, waar de cryptosector een ongelofelijk snelle groei kent.



Het aantal banen in de crypto-industrie neemt snel toe. Volgens Snelleman is vooral de vraag naar AI-engineers opvallend groot: "Deze engineer ontwikkelt en programmeert de AI-algoritmen die onder meer worden gebruikt door trading bots en die de veiligheid van cryptonetwerken waarborgen. Daarnaast voeren ze technische analyses uit. Niet iedereen kan de functie zomaar uitvoeren. Zo moeten kandidaten thuis zijn in de robotica en de AI-ontwikkeling, een flink aantal programmeertalen kennen en ook lineaire algebra begrijpen. Als ze aan de voorwaarden voldoen, rekenen ze op een mediaanjaarsalaris van 103.000 dollar."



De vraag naar gespecialiseerde managers is groot

"Wat het management betreft, is er vooral vraag naar accountmanagers. De accountmanagers managen een portefeuille met verschillende klanten, ontwikkelen relaties en onderhouden contacten. Daarnaast verzamelen ze cijfergegevens, informeren ze klanten en dragen ze bij aan de ontwikkeling van marketingcampagnes. Ze mogen rekenen op een mediaanjaarsalaris van ongeveer 65.000 dollar," gaat Snelleman verder.

Ook naar cryptoproductmanagers is er volgens Snelleman een toegenomen vraag: "Productmanagers hebben een volledig anders takenpakket. Deze managers lanceren en managen cryptoproducten en dragen zo bij aan de ontwikkeling van de cryptomarkt. Er zijn talloze praktijkvoorbeelden te benoemen, zoals NFT-marktplaatsen of op de blockchain gebaseerde systemen voor de gezondheidszorg. De vraag naar deze managers is groot, omdat de concurrentie op de cryptomarkt de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Het is noodzakelijk gebleken om zich met unieke producten van de concurrentie te onderscheiden."

"Van een productmanager wordt veel gevraagd, zeker in de Verenigde Staten waar de bedrijfscultuur sowieso al heel veeleisend is. Voor kandidaten is het vereist dat ze ervaring hebben met productmanagement en dat ze thuis zijn in het bedrijfsleven. Het moeten experts zijn op het gebied van communicatie, marketing en economie en daarnaast moeten ze ook nog eens het crypto-ecosysteem kennen. Dergelijke profielen zijn schaars. Ze kunnen er rekenen op een mediaansalaris van 103.000 dollar per jaar," gaat Snelleman verder.



Ook accountants zijn broodnodig

Ten slotte is ook de vraag naar accounts volgens Snelleman heel groot: "Een uitgebreide kennis van de cryptomarkt wordt niet vooropgesteld, maar het is wel zo dat men op zoek is naar echte financiële experts. Veel cryptobedrijven zijn namelijk volledig nieuw en kennen een snelle groei. Daarom moeten accounts bijdragen aan de ontwikkeling van een boekhoudbeleid dat vlot kan meegroeien. Ook zijn er strikte richtlijnen van de SEC, de financiële waakhond in de Verenigde Staten. Op basis hiervan moeten accountants het complianceproces ontwikkelen. Momenteel is het zo dat vooral de grote accountantskantoren op zoek zijn naar gepaste profielen, om op die manier diensten aan te bieden aan de cryptosector. Een mediaansalaris van 55.000 dollar per jaar is voor deze accountants heel gewoon."