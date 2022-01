 Cardano kan een interessante keuze zijn voor assetmanagers

Wat moet je als assetmanager weten van Cardano? - Assetmanagers krijgen steeds vaker te maken met cryptomunten, NFT's en andere risicovolle investeringen. Bitcoin is er het bekendste voorbeeld van, maar ook andere cryptomunten komen alsmaar vaker voor. Volgens Maarten Schoonbroodt, categorymanager bij Cardanokoers.org, kan Cardano wel degelijk een interessante investering zijn.



Hij legt uit wat assetmanagers over deze cryptomunt moeten weten. "Cardano is in 2017 gelanceerd door Charles Hoskinson, een wiskundige en medeoprichter van Ethereum. Het is een zogenaamde altcoin die sinds de lancering een sterke groei kende. Cardano kan bij crypto-investeerders op veel enthousiasme rekenen, onder andere omdat het altijd trouw is gebleven aan de oorspronkelijke waarden van het cryptoconcept. Zo is het gedecentraliseerd, deflatoir, open source en werkt het volgens democratische principes," geeft Schoonbroodt aan.



Essentiële kenmerken van Cardano

"Deze democratisering is zelfs een van de kernwaarden van Cardano," legt Schoonbroodt uit. Volgens hem heeft elke eigenaar van de munt in de melk te brokkelen: "Het is zo dat eenieder die de ADA-munt heeft, actief kan deelnemen aan het bestuur. Eigenaars kunnen dus meebepalen welke weg Cardano zal inslaan, net zoals dat ook het geval is voor aandeelhouders bij bedrijven."

Er zijn echter nog een aantal dingen die assetmanagers over deze munt moeten weten: "Het belangrijkste kenmerk is misschien wel dat het gebouwd is volgens het PoS-algoritme of het Proof of Stake-algoritme. Daarmee komt het tegemoet aan de kritiek die bijvoorbeeld Elon Musk al had op Bitcoin, namelijk dat het veel te veel energie verbruikt. In tegenstelling tot Bitcoin, dat het PoW-algoritme gebruikt, is er niet een enorme hoeveelheid rekenkracht nodig om het netwerk te doen slagen. De energiekosten liggen dan ook veel lager."



Een passief inkomen vergaren

Een ander kenmerk maakt Cardano interessant voor assetmanagers: "Het PoS-algoritme betekent dat eigenaars de munt kunnen staken. Dit wil zeggen dat ze geld verdienen door de munt gewoon bij te houden. Het werkt zoals een spaarrekening die rente opbrengt of een aandeel dat jaarlijks een dividend oplevert. Het zorgt ervoor dat investeerders een passief inkomen verwerven, ook als ze niet actief kopen en verkopen."



Duidelijke toepassingen en langetermijninvestering

"Cardano is uitgegroeid tot een van de grootste cryptomunten ter wereld en dat kan natuurlijk enkel als het ook een usecase heeft. Het voordeel is dat het heel gemakkelijk kan worden aangepast om andere functies te vervullen. Zo kan het bijvoorbeeld worden gebruikt om de ontstaanscyclus van goederen bij te houden, waardoor namaak wordt voorkomen. Dit zijn dingen die Cardano gemeen heeft met bijvoorbeeld Ethereum," gaat Schoonbroodt verder.

Schoonbroodt geeft tot slot toe dat crypto-investeringen altijd risico's hebben, maar benadrukt het potentieel van de cryptomunt: "Voor assetmanagers is het belangrijk om te weten dat Cardano een deflatoire cryptomunt is. Dit wil zeggen dat er een vast aantal munten van zijn. Het gaat met andere woorden om een schaars goed. De bovengrens is vastgelegd op 45 miljard en er zullen er nooit meer van zijn. Naarmate de vraag stijgt en het aanbod niet verder kan groeien, zal de waarde toenemen. Daarom is het ook interessant voor langetermijninvesteringen. Natuurlijk kan niemand voorspellen of de vraag ook daadwerkelijk zal stijgen. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Hierdoor blijft het altijd wel een risicovolle investering. Maar in een vermogensportefeuille die wat risico kan gebruiken, is het zeker welkom."