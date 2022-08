 Twee op de drie Nederlanders voorstander van vierdaagse werkweek

Behoud van salaris belangrijke voorwaarde bij invoeren vierdaagse werkweek - Om een betere balans tussen werk en privé te creëren, is ruim twee op de drie Nederlanders (69,4 procent) voorstander van het invoeren van een vierdaagse werkweek. Hierbij vormt het behoud van het huidige salaris een belangrijke voorwaarde (34,2 procent). Dit blijkt uit onderzoek van SD Worx onder ruim 1.100 Nederlanders.





Een groot deel van de Nederlandse respondenten steunt een eventuele invoering van de vierdaagse werkweek, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Naast het bovengenoemde behoud van salaris, worden een betere werk-privébalans (19,7 procent) en het aanpassen van het takenpakket naar ratio (13,3 procent) genoemd als de voornaamste redenen voor steun. Zonder deze voorwaarden kan een vierdaagse werkweek niet op de nodige steun rekenen.



Niet iedereen voorstander

Tegelijkertijd zijn niet alle respondenten voorstander van het invoeren van de vierdaagse werkweek. Zo verwachten de meeste respondenten dat een vierdaagse werkweek zorgt voor extra krapte op de – nu al krappe – arbeidsmarkt (16,2 procent). Daarnaast is het volgens een op de tien werkende Nederlanders (9,8 procent) in sommige functies niet mogelijk om vier dagen per week te werken.

"Het kan soms lastig zijn voor werknemers om de juiste balans te vinden tussen werk en privé," vertelt Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland. "Door over te stappen op een vierdaagse werkweek, ontstaat er meer ruimte voor ontspanning en zelfontwikkeling, wat ervoor kan zorgen dat bijvoorbeeld het verzuim afneemt. Het behoud van het salaris is daarbij belangrijk, om te voorkomen dat medewerkers met het grote aanbod aan vacatures op zoek gaan naar een alternatief."