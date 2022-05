 Een beter salaris trekt Nederlander over de streep om een carrièreswitch naar de zorg te maken

Meerderheid Nederlanders overweegt overstap naar zorg - Als de salarissen binnen de zorgsector omhooggaan overweegt 35 procent van de werkende Nederlanders een carrièreswitch te maken naar de zorgsector. Een deel is ook te overtuigen door het verlagen van de werkdruk (30 procent) en een mindere verplichting om avond- en weekenddiensten (23 procent) te draaien.



Opvallend is dat het imago van de zorgsector geen rol speelt in overweging voor een eventuele overstap naar de zorg (vijf procent). Voor 36 procent van de Nederlanders is een overstap naar de zorg sowieso geen optie. Dat blijkt uit onderzoek van Visma | Raet, uitgevoerd onder ruim 1.000 werkenden, die niet actief zijn in de gezondheids- en welzijnszorg. Dit onderzoek is aanvullend op het jaarlijkse HR-benchmark onderzoek van Visma | Raet, waarbij 983 werkenden zijn ondervraagd.



Zorgmedewerkers zijn trots op vak, maar zien nog wel verbeterpunten

Mensen uit de zorg zijn zeer trots op hun vak. Maar liefst 87 procent geeft aan met trots de functietitel zorgmedewerker te dragen. Dat is minder het geval als er gevraagd wordt naar de mate waarin zorgmedewerkers trots zijn op hun werkgever: 67 procent zegt dat te zijn. Persoonlijke ontwikkeling van zorgpersoneel is binnen de sector een punt van aandacht. Om het werk te verbeteren zien medewerkers met name verbeterpunten in het regelmatig feedback geven en het erkennen van goede prestaties (39 procent), de erkenning van ontwikkeling van talent (34 procent) en goede evaluaties of een medewerker nog wel op zijn of haar plek zit (34 procent).



Mensen uit de zorg binnen boord houden

Om het personeelstekort binnen de zorgsector aan te pakken is het niet alleen belangrijk om te weten wat zij-instromers aantrekkelijk vinden, maar ook wat huidige zorgmedewerkers binnen de sector houdt. Met name salaris (55 procent), uitdaging (53 procent) en reisafstand (49 procent) zijn volgens hen punten van waarde. Ook hier is het imago van de sector geen dealbreaker. Slechts negen procent geeft aan hier veel waarde aan te hechten.



Meerderheid overweegt overstap naar zorg

"Dat we kampen met een groot personeelstekort, is niet alleen een probleem voor de zorgsector, maar is een probleem dat de hele maatschappij aangaat." Dat zegt Marco Winkel, HR Director bij Visma | Raet. "Het is daarom juist voor deze sector belangrijk dat we gezamenlijk kijken hoe we het tekort kunnen terugdringen. Voor ruim een derde van de Nederlanders is een overstap naar de zorg uitgesloten. Dat betekent dus dat de meerderheid van de werkende Nederlanders overweegt om wél in te stromen. Goed werkgeverschap, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit zijn punten waar de sector zich nu op zou moeten focussen. Het zou twijfelaars zo maar eens over de streep kunnen trekken. Tegelijkertijd houden we hiermee ook de focus op het behoud van het huidige personeel. Immers, elk individu die in de zorg komt werken, of zijn of haar contract verlengt, is er één."