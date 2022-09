Video-Leren: het hoe en waarom Hoe implementeer je videoleren succesvol in je organisatie? - Video's zijn een zeer effectief hulpmiddel om te gebruiken. Ze verminderen de cognitieve belasting en vergroten de betrokkenheid van de kijker. Video zorgt voor een krachtige leerervaring bij je lerenden en zijn populair. Helma van den Berg, microlearning expert en oprichter van Let’s Learn! vertelt hoe je kunt zorgen dat het een goede leerervaring wordt. waarom videoleren werkt.



"Eigenlijk weet iedereen wel dat videoleren werkt," aldus Van den Berg. "Als studenten de keuze krijgen tussen een ​​tekst van 5000 woorden of een video van 8 minuten, dan kiezen ze voor de video. Dit is niet alleen bij generatie Z, maar ook bij de babyboomers."



De voordelen van videoleren zijn volgens haar: Het verbetert kennisbehoud.

Vergeleken met afbeeldingen, tekst of audio onthoud je video's beter.

Video maakt microleren mogelijk.

Wanneer lerenden over een nieuw concept of idee lezen of horen, hebben ze vaak de neiging om na het afronden verder te gaan. Bij video nemen lerenden een denkpauze. Dan bekijken ze de video nog een keer of oefenen ze met wat ze gezien hebben.

Video’s zijn nuttig als leermiddel. Ze zijn ontworpen om gebruikt te worden binnen de werkomgeving. Op het moment dat daar behoefte aan is. Door transcripts of ondertiteling toe te voegen vergroot je de gebruiksmogelijkheden.

Video maakt leren mogelijk op het moment dat er een vraag is, 24/7. Video's kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen van het werk. Dit helpt de lerende precies op het moment dat ze dat nodig hebben.



Onderzoek Radboud Universiteit

Klinkt overtuigend. Maar is er ook serieus onderzoek naar gedaan? Van den Berg: "Jazeker, uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat het gemiddeld leidt tot één hele punt hoger op de eindresultaten van middelbare scholieren. In andere woorden: leert een scholier met video’s, dan kan dat het verschil maken tussen een voldoende en een onvoldoende. Bedenk eens wat dit kan betekenen voor jouw medewerkers."



Welke video werken het beste om je mensen te laten leren?

Van den Berg: "De waarde van video's kan worden vergroot door bewust te kiezen voor de videovorm. Er is veel mogelijk, zoals:

• Korte scenario- en simulatievideo's. Die zijn geschikt als online training in een veilige (oefen)omgeving.

• Moment-of-need-video's. Deze video’s geven antwoord op vragen die medewerkers krijgen tijdens hun werk. In de video wordt de vraag beantwoord met een samenvatting of met het ‘hoe en wat te doen’.

• Instructievideo. Hierbij zie je de instructeur een onderdeel van de training (opnieuw) uitleggen.

• Teaservideo's. Ze creëren een bewustzijn en nieuwsgierigheid ter voorbereiding op een leerprogramma.

• Oefen-en-pas-toe-video's. Dit zijn video’s die je krijgt om kennis of een vaardigheid te oefenen.

• Praktijkvideo’s met nieuwe inhoud. Deze video’s zet je in als versterkingstool. Hiermee verleng je de leercurve."



Wat stimuleert de betrokkenheid bij video's?

Van den Berg: "Dat is een vraag die niet een twee drie te beantwoorden is. Globaal zijn er 5 strategieën te geven die je helpen om de impact van een videotraining te maximaliseren: werken met gespreid leren, bouwen van een bibliotheek, gamificeren van video, scenario’s integreren of deze elementen combineren."



1. Werk met gespreid leren.

Gebruik verschillende video’s verspreid over een periode om een leertraject voor medewerkers te maken. Zo kun je een onboardingstraject, (nieuwe) vaardigheidstrainingen en opfriscursussen organiseren.



2. Bouw een videobibliotheek met verschillende soorten video’s.

Gebruik naast video’s ter bevordering van het bewustzijn, ook video’s ter ondersteuning van de praktijk, met tips en trucs en uitleg van handelingen. Trainers kunnen deze video's ook inzetten in hun (online) leertrajecten.



3. Gamificeer je video's.

'Leren door te spelen' maakt leren leuk. Juist bij ‘saaie’ onderwerpen verhoog je met gamificaton de betrokkenheid. Gebruik bijvoorbeeld interactieve video’s met verschillende scenario’s erin of maak een soap.



4. Integreer scenario's in video's.

Het gebruik van scenario’s helpt om een realistische leerervaringen te krijgen. Zo kunnen lerenden oefenen met verschillende aanpakken. Ze ervaren waar de controlepunten zijn in een situatie. Lerenden oefenen in een veilige omgeving, zonder dat er iemand meekijkt. De scenario’s bieden de mogelijkheid om de gevolgen van verkeerde keuzes en acties te ervaren en begrijpen.



5. Gebruik video's om een betere leerervaringen te bieden.

Door video's te gebruiken in combinatie met gamification, scenarioleren en microlearning krijg je een nog sterkere leerervaring.



Hoe implementeer je videoleren succesvol in je organisatie?

Van den Berg: "Om te zorgen dat videoleren tot de gewenste resultaten leidt, dien je rekening te houden met een aantal factoren. Zo moet je de video niet te lang maken. Saaiheid treedt snel op als een video te lang is. Het wordt dan vaak lastig om hem simpelweg in te korten omdat de inhoud ingericht is op ‘lang’ en ‘uitgebreid’. Houd hier van te voren rekening mee. Toch inkorten of opsplitsen? Selecteer dan relevante onderwerpen.

Bedenk waarvoor je de video inzet. Wat is de leerdoelstelling? En welk plot of verhaallijn hoort daarbij? Gebruik een klantcase om het verhaal te vertellen. Deel een lang verhaal op in meerdere video’s. Check steeds of de video’s aansluiten bij hetgeen je wilt laten leren. Zet waar mogelijk interactieve video in.

Een laatste tip? Van den Berg: "Optimaliseer video voor verschillende apparaten.Je kunt video’s gebruiken als korte, hapklare brokjes of nuggets. Studenten bekijken deze onderweg op het apparaat van hun keuze. Zorg dus voor een goede toegankelijkheid op verschillende devices."



