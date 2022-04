 Hoe de pandemie ons leren heeft veranderd

Leren zal nooit meer hetzelfde zijn - De ene crisis is de andere niet. Zo is de huidige coronacrisis heel anders dan de kredietcrisis van 2008. Beide hebben hun invloed gehad op leren in organisaties. "Maar de pandemie heeft wel een uitzonderlijk grote invloed op onze manier van leren," aldus Helma van den Berg, microlearning expert en oprichter van Let’s Learn!



Leren zal volgens haar na de crisis nooit meer hetzelfde zijn. "Deze crisis maakt zelfs dat online leren niet meer hetzelfde is als voor de Coronacrisis."



Transporteren

Aan het begin van de lockdown moesten alle klassikale bijeenkomsten afgezegd worden. Noodgedwongen werden de lessen online gehouden. Van den Berg: "Daarbij startte menigeen met het een op een transporteren van zijn klassikale training naar online trainen. Programma’s werden ongewijzigd online gegeven zoals in de klas." Al snel bleek dat dit voor zowel de trainer als de cursisten niet te doen was. Dus werd inhoud en leervorm veranderd naar wat wel te doen was in een online setting als Zoom of Teams. Er werden pauzes ingevoegd en er werd geëxperimenteerd met break-out-rooms.



Transformeren

Van den Berg vervolgt: "De beste trainers hadden al snel door dat volledig online werken betekent dat de oorspronkelijke training opnieuw moet worden ontworpen. Het zomaar ineens overzetten, transporteren, werkte niet. Het ging om Transformeren. De term die Ger Driessen hiervoor in mei 2020 introduceerde. Trainingen van Laura van den Ouden over online lesgeven werden gevonden én (gelukkig) toegepast." De trainingen werden opnieuw ontworpen, waarbij een bewuste keuze gemaakt werd tussen online werkvormen, synchrone en asynchrone werkvormen.



Synchroon en asynchroon werken

Niet alles hoeft met elkaar gedaan te worden. "We leerden dat het soms gewoon lekker is om op een eigen moment dingen te doen en leren, asynchroon van wat anderen doen. Het lezen van een artikel over het onderwerp waarover de training gaat, of het doen van een opdracht. Het is fijn om daarvoor even zelf je moment te kunnen prikken. In de wetenschap dat je elkaar volgende week weer ziet bij het vervolg van de cursus in de online classroom."



Van online werken naar hybride werken

Van den Berg vervolgt: "In de volgende fase van de pandemie werd ineens gemixt tussen online werken en hybride werken. We gingen van ‘allemaal met elkaar in één ruimte of juist allemaal in verschillende ruimtes’, naar de mixvorm. Die bestond uit een aantal mensen in één fysieke ruimte en een aantal tegelijkertijd in een online omgeving." Dit was opnieuw lastig. Van de trainer wordt gevraagd om beiden groepen aandacht te geven. Zonder te veel aandacht aan de ene groep te geven of te weinig aan de andere groep. Van den Berg: "Ga er maar aan staan: naar wie kijk je dan als trainer? Dat is nauwelijks te doen. De oplossing hiervoor is mijns inziens om vooral helder te zijn in wat je met elkaar online doet."



Wees helder en maak afspraken

In het aangebroken tijdperk van dit ‘nieuwe leren’ doe je er als opleider en of trainer dus goed aan om te kiezen voor een gebalanceerde mix van on- en offline leren. Hoe? Van den Berg: "Bepaal van tevoren welke onderdelen gezamenlijk ‘live’ gedaan kunnen worden en welke facetten zich beter lenen voor zelfstudie. Zijn er opdrachten die beter in subgroepjes besproken kunnen worden en zo ja, wie hebben daar baat bij? Misschien wil je wel een apart vragenuurtje instellen voor de lerenden. Als je dit alles hebt vastgesteld hebben jij en je cursisten een helder beeld over het verloop van het leertraject. Als docent weet je wanneer je bij wie met je aandacht moet zijn en de cursist weet je te vinden op het moment dat daar behoefte aan is."