 Effect coronavirus op mediagebruik houdt aan in 2021

Trends in Digitale Media 2021 - De hoge mate van digitale mediaconsumptie die in 2020 door de uitbraak van het coronavirus is ontstaan houdt ook in 2021 aan. Vooral het gebruik van social media, (video)bellen, chatten en appen is sinds de start van de pandemie toegenomen. Het lijkt dan ook een structueel onderdeel te zijn geworden van het dagelijks leven in Nederland.



Dit en meer blijkt allemaal uit het onderzoek ‘Trends in Digitale Media’ dat onderzoeksbureau GfK jaarlijks uitvoert onder Nederlandse internetgebruikers.



Coronavirus blijft digitalisering stimuleren

Sinds de uitbraak van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen zijn Nederlanders in grotere mate gebruik gaan maken van digitale communicatie. Vooral het gebruik van social media, (video)bellen, chatten en appen is sinds de start van de pandemie toegenomen. In 2021 communiceert 90 procent van de Nederlanders weleens via sociale media en een opvallende 75 procent maakt gebruik van videobellen. Ten opzichte van vorig jaar zijn Nederlanders zelfs nog meer gaan chatten en appen. Maar liefst 94 procent van de Nederlanders appt of chat minimaal een keer per week. Whatsapp is daarmee veruit het meest gebruikte platform, op afstand gevolgd door Messenger en Facebook.

.

Snapchat en TikTok digitale ontmoetingsplaatsen bij uitstek voor jongeren in coronatijd

In een jaar met lockdowns en social distancing waren sociale media de aangewezen plek om met elkaar in contact te blijven. In 2021 maakte 90 procent van de Nederlanders gebruik van social media. De keuze voor platformen verschilt nogal per leeftijdsgroep. Zo maken dertien tot zeventienjarigen opvallend veel meer gebruik van de sociale platformen Snapchat en TikTok dan volwassenen. TikTokkers in de leeftijden dertien tot en met zeventien jaar spenderen hier wekelijks bijna zes uur aan. Daarnaast spenderen ze ook nog eens ruim vier uur per week aan Snapchat.

De voornaamste redenen om gebruik te maken van Snapchat en TikTok verschillen onder dertien- tot zeventienjarigen. Zo wordt Snapchat significant vaker gebruikt om in contact te blijven met mensen die belangrijk zijn voor gebruikers en geeft het hen vaker een gevoel onderdeel uit te maken van een gemeenschap. TikTok wordt daarentegen vaker gebruikt voor vermaak, ontspanning en inspiratie. Daarnaast blijven gebruikers via TikTok vaker op de hoogte van de nieuwste trends.

De populairste social media onder Nederlandse volwassenen zijn Facebook, Whatsapp, Instagram, Messenger en LinkedIn. Nederlanders ouder dan 18 jaar maken significant vaker gebruik van Facebook, LinkedIn en Messenger dan dertien- tot zeventienjarigen.



Informatiebehoefte blijft hoog in 2021; gebruik podcasts neemt verder toe

De coronapandemie heeft een aanzienlijke impact gehad op de informatiebehoefte van Nederlanders. De nieuwsconsumptie blijft in 2021 op een hoog niveau, maar liefst 86 procent volgt wel eens nieuws via nieuwssites of nieuwsapps. Het gebruik van podcasts nam in 2021 verder toe. Inmiddels luistert ruim één op de drie weleens een podcast. Het aandeel podcastluisteraars is het hoogst onder 13-34 jarigen. Podcasts voorzien daarmee ook in de informatie- en nieuwsbehoefte van moeilijk te bereiken doelgroepen. Veruit het grootste deel van de podcastluisteraars luistert deze via Spotify.