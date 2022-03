 Trends in leren anno 2022

E-learning gebruikers leren het liefst met interactieve video - Leren doen we van oudsher klassikaal. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is daar langzaam verandering in gekomen door de opkomst van e-learning. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een ware trend. Een trend die niet meer weg te denken is. Voor de pandemie gebruikte al meer dan de helft van alle bedrijven e-learning als leermiddel. En dat aantal loopt alleen maar op.



Want nu we door de pandemie veel vanuit huis werkten en meer en meer videobellen, is e-learning als leermiddel helemaal ingeburgerd. E-learning is geen trend meer, maar een blijvertje! Wat gaat de toekomst ons brengen aan nieuwe trends? We vroegen het Helma van den Berg, oprichter van Let’s Learn!, een bedrijf dat de ontwikkelingen binnen leren continue volgt en integreert in haar aanbod van microlearning.



De toekomst

Van den Berg: "Binnen e-learning zijn er trends en ontwikkelingen in de soorten en vormen van e-learning te onderscheiden. Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat 69 procent* van de e-learning gebruikers het liefst met interactieve video leert in plaats van met teksten. Dit zal in 2022 meer en meer opgepakt gaan worden door e-learning ontwikkelaars. Daarbij zal het gebruik van artificial intelligence voor betere leertrajecten gaan zorgen."



Waarom wordt Artificial Intellegence binnen leren belangrijk?

Van den Berg: "De pandemie heeft laten zien dat iedereen echt wendbaar moet zijn. Het bedrijf dat medewerkers snel kan omscholen als de situatie dit verlangt, heeft de meeste kans om te overleven. Daarom is leren en omscholen extra belangrijk. En doordat we dit nu massaal doen, komt er veel data beschikbaar. Om uit die grote brij met data ook echt iets nuttigs te halen, wordt artificial intelligence (AI) ingezet. Door AI kunnen ontwikkelaars van e-learning makkelijker bij de informatie komen die nodig is om nieuwe learnings te maken. Ze vinden sneller wat de lerenden aan kunnen en nodig hebben. Hierdoor kunnen e-learning ontwikkelaars nog betere leertrajecten maken."

Leren in het klaslokaal gaat zeker niet verdwijnen. Wel zal de trainer een nog belangrijkere, balancerende rol krijgen. Dit komt vooral doordat er steeds meer vraag is naar blended leren.

Van den Berg: "Blended leren betekent dat je zowel gezamenlijke klassikale of online sessies hebt én dat je ook online in je eigen tempo leert. Dus je mixt de klas, online, alleen, samen in subgroepjes en met elkaar. Daarbij maakt de trainer de keuze welk deel van de leerstof het beste in welke vorm kan worden gegoten. We verwachten dat naast klassikale sessies juist ook de asynchrone leervormen steeds meer worden ingezet. De trainer zal daarom zichtbaar moeten zijn als facilitator van blended leren. Hij of zij moet zich bewust zijn van de veranderingen in de eisen aan leren. De afwisseling tussen synchroon en asynchroon leren zal door de trainer meer bewust ingezet moeten worden."

De specialisatie van Let’s Learn! is microlearning. Hoe ziet Helma de rol van microlearning in deze veranderingen? Van den Berg: "MIcrolearning past natuurlijk prima in een blended traject. Zie het als een extra prikkel in het blended traject. Dus tussen de gezamenlijke sessies krijgt een cursist een prikkel oftewel een microlearning. Daardoor blijft de cursist actief bezig met de leerstof. We weten dat dit goed werkt: het maakt dat de leerstof beter blijft hangen. Je kunt zo leerstof herhalen, toetsen of zelfs nieuwe leerstof aan de cursist aanbieden."



Voorspelling

Van den Berg vervolgt: "Ik zie dat er steeds meer vraag is naar microlearning. Juist omdat microlearnings medewerkers snel en doelgericht voorzien van de benodigde leerstof. Naast het gebruik ervan in blended trajecten zie ik ook dat er voor microlearning wordt gekozen om tijd te besparen. Een microlearning werkt namelijk perfect om medewerkers bij te scholen bij een verandering. Je hoeft ze niet allemaal naar een klaslokaal en uit hun werk te halen. Je kunt ze prima op hun eigen moment de microlearning laten volgen. Ik verwacht dat tijdbesparing als argument om voor microlearning te kiezen steeds belangrijker wordt."