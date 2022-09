 Helft Nederlanders vindt dat werkgever meer aandacht moet besteden aan diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie gaat ook over het nastreven en realiseren van gelijke kansen - Drie op de vijf Nederlanders vinden het belangrijk dat hun werkgever voldoende aandacht besteedt aan diversiteit en inclusie. Maar: dit thema mag nog hoger op de agenda staan, vindt 45 procent van de Nederlandse respondenten. Als je het hen vraagt, is er nog ruimte voor verbetering en moeten organisaties zich hier nog meer op focussen.



In de rest van Europa is men nog kritischer: daar vindt gemiddeld 73 procent dat er een tandje bijgezet mag worden, waarbij Italië (84 procent), Portugal (84 procent) en Denemarken (80 procent) de kroon spannen. Dit blijkt uit onderzoek van GoodHabitz, Europese marktleider in online trainen, in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect. Aan het onderzoek namen in totaal 13.615 werknemers uit dertien verschillende Europese landen deel.



Een veilig gevoel ervaren

Diversiteit en inclusie een belangrijk thema vinden, is één ding. Maar hoe wordt dit eigenlijk in de praktijk ervaren? Bijna drie op de vier werknemers in Nederland (70 procent) vinden dat culturele verschillen tussen individuen binnen de organisatie besproken kunnen worden. Slechts drie procent voelt zich niet veilig om met collega’s over dit onderwerp te praten.

Wat betreft seksuele geaardheid, heeft 73 procent van de Nederlanders het gevoel hier open over te kunnen zijn. Hiermee scoren we een tweede plek binnen Europa, waar het gemiddelde 63 procent is. Maar: dit resultaat is nog altijd geen reden om te juichen, want tegelijkertijd betekent dit dat er nog altijd een groep is die zich er niet prettig bij voelt om de seksuele voorkeur te bespreken.



De kracht van gelijkheid

Diversiteit en inclusie gaat ook over het nastreven en realiseren van gelijke kansen. In Nederland is 71 procent van mening dat iedereen binnen de organisatie gelijk behandeld wordt en dat zaken als afkomst, huidskleur, geslacht en leeftijd hier dus geen invloed op hebben (Europese gemiddelde: 64 procent).

Een ander aspect dat werd onderzocht, is de rol van geslacht op salaris. In Nederland denkt 65 procent dat geslacht geen invloed heeft op het salaris. In landen als Polen (51 procent), Frankrijk (54 procent) en Oostenrijk (55 procent) liggen de percentages een stukje lager. Wat we hierbij niet moeten vergeten, is dat acht procent van de Nederlandse respondenten denkt dat geslacht wel degelijk van invloed is op het salaris. Belangrijk detail: vrouwen zijn hier significant kritischer in dan mannen.



Toekomstbestendige vaardigheden

Het creëren van een ruimdenkende, inclusieve en diverse werkomgeving begint met het uitrusten van werknemers met de juiste skillset. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 63 procent van de werknemers van mening is dat online training voor persoonlijke ontwikkeling hen kan helpen om soft skills te ontwikkelen, wat kan leiden tot een meer D&I-vriendelijke werkomgeving. Bovendien geeft 77 procent van de Nederlandse werknemers aan dat ze mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden bij het ervaren van voldoende werktevredenheid.

"De beroepsbevolking is vandaag de dag een van de meest diverse in de geschiedenis," vertelt Milan Hofmans, Country Director Nederland bij GoodHabitz. "Steeds meer organisaties ontdekken dat het ondersteunen en bevorderen van een divers en inclusief personeelsbestand leidt tot meer empathie, creativiteit en innovatie. Diversiteit en inclusie is geen makkelijk thema, maar wel is het belangrijk dat bedrijven zich beseffen dat zij de kracht hebben om bij te dragen aan een meer open en diverse samenleving – met name als het gaat om de werkplek. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat we over het algemeen op de goede weg zijn, maar tegelijkertijd zijn er nog altijd stappen te zetten. Bewustwording is daarom essentieel, en de juiste trainingen en educatie kunnen hierin een mooie rol spelen."