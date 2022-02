 Het belang van diversiteit in de logistieke sector

Er zijn véél meer vrouwen nodig in de logistiek - Diversiteit is belangrijk als het aankomt op het verhogen van productiviteit en creativiteit op de werkvloer. Bij diversiteit op de werkvloer kan er natuurlijk aan verschillenden aspecten worden gedacht zoals: geslacht, opleidingsniveau en religie van werknemers. In deze blog ga ik in op het algemene belang van vrouwen in de supply chain. Oftewel: het vrouw-man percentage in de logistieke sector.



Er kan alvast een ding verklapt worden: er zijn véél meer vrouwen nodig. Sian Hopwood, EVP, lokale bedrijfseenheden bij BluJay Solutions, schreef er dit artikel over.



Het imago van de sector

Diversiteit op de werkvloer levert dus sterkere teams, meer creativiteit en meer diverse perspectieven op - en dat is precies wat organisaties in de logistieke sector anno 2022 nodig hebben. Tegenwoordig zien logistiek managers steeds vaker kostenverlaging en klantervaring als een de belangrijkste drijfveren voor innovatie. Een sterk en flexibel team met gevarieerde perspectieven is hierbij het beste in staat om deze drijfveren te begrijpen, innovatieve oplossingen te leveren en zakelijk succes te boeken.

Het traditionele mannelijke imago van de sector beperkt nog steeds in veel gevallen de diversiteit in diverse aspecten en loopbaanfasen. Denk bijvoorbeeld aan promoties, sollicitaties, universitaire studies en zelfs de academische vakken die jonge vrouwen op school kiezen. Om de diversiteit in de sector in het algemeen te verbeteren, is een veelzijdige aanpak nodig om de uitdagingen van het klaslokaal tot de directiekamer aan te pakken. Cruciaal hierbij is dat het niet de vrouwen zijn die moeten veranderen, maar juíst de sector.



Zichtbaarheid van vrouwelijk talent

Organisaties die hun aanbod in de supply chain willen versterken en meer veerkracht willen creëren, moeten overwegen om vrouwelijk talent in te zetten. Maar naast dat het sollicitatieproces voor vrouwen vaak als lastig wordt ervaren, is het ook mogelijk dat vrouwen überhaupt niet solliciteren naar banen in de supply chain. Dit komt doordat deze sector nog steeds een ‘mannen imago’ heeft. Hier ligt dus een duidelijke taak voor organisaties in de logistieke sector.

Zij moeten ervoor zorgen dat hun vrouwelijke leiders krachtig en zichtbaar worden gemaakt. Wie zijn deze vrouwen en hoe zag hun weg naar de top eruit? Door het inzichtelijk te maken van deze loopbaan, worden andere vrouwen geïnspireerd en gemotiveerd, én wordt het imago over deze ‘mannenwereld’ veranderd.



War for talent

Diversificatie van het supply chain-personeelsbestand zou wel eens de meest impactvolle zakelijke zet van de komende generatie kunnen zijn. Maar het vergt inspanning. Doordachte programma's, waar er bijvoorbeeld een verplichting wordt aangegaan om het vrouwelijke personeelsbestand te laten groeien en te versterken, zijn de juiste keuzes voor organisaties. Zeker als je nagaat dat maar 15 procent van de chief supply chain officers vrouw is. Daarnaast is het ook goed om te benoemen dat er wél stijging zit in het percentage vrouw in de gehele supply chain: tegenwoordig maken vrouwen gemiddeld 41 procent uit van het personeelsbestand in de supply chain, wat in 2016 nog 35 procent was. Maar toch worden vrouwen vaak nog te weinig ingezet in de zogenaamde "war for talent" en uit onderzoek van Gartner blijkt dat gevarieerde teams innovatiever zijn en beter presteren op een aantal bedrijfscriteria, waaronder winstgevendheid, innovatie en veerkracht. Zonde dus.



Werk aan de winkel

Maar in de toeleveringsketen zal het aantal vrouwen dat solliciteert naar functies, doorstroomt naar hogere rangen en de leiding neemt, alleen toenemen als diversiteit intern prioriteit krijgt. Inzicht in de manier waarop vrouwen de toeleveringsketen kunnen stimuleren om de meest cruciale doelstellingen te behalen, geeft een veel grotere impuls om vrouwen mondiger te maken, in staat te stellen en kansen te bieden om te slagen zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen keuzes en individualiteit. Het hebben van een duidelijk beeld van diversiteit binnen de organisatie en het identificeren van belangrijke gebieden om te verbeteren, kan dus helpen om zinvolle veranderingen te begeleiden.