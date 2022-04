 Helft managers is actief bezig met diversiteit op de werkvloer

Slechts een op de drie bedrijven heeft een diversiteitsbeleid - 47 procent van de managers draagt actief bij aan de realisatie van diversiteit op de werkvloer, blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland. Daarnaast is de meerderheid van de managers (63 procent) van mening dat een divers team tot betere prestaties leidt.



Binnen zijn of haar eigen team is de helft (52 procent) van de managers bezig met diversiteit. Vooral managers met meer dan 21 personen onder zich houden zich hiermee bezig (68 procent). Volgens 48 procent staat diversiteit ook bij de organisatie hoog op de agenda. Toch blijkt dat slechts één op de drie (34 procent) organisaties daadwerkelijk een uitgeschreven diversiteitsbeleid heeft. Wel geldt: hoe groter het bedrijf, hoe vaker er sprake is van een diversiteitsbeleid. Bij bedrijven van 10-20 medewerkers is dit aanzienlijk minder dan bij bedrijven met 250+ medewerkers, met respectievelijk 23 en 43 procent.



Nog stappen te zetten

Ruim een derde van de managers (36 procent) is van mening dat zijn of haar team nog stappen te zetten heeft op het gebied van diversiteit op de werkvloer. Vooral de managers op tactisch niveau (39 procent) vinden dit, in vergelijking met de managers op strategisch niveau (29 procent). Een kwart van de managers is van mening dat een divers team leuk klinkt, maar in praktijk niet haalbaar is.

Rob Rijbroek, directeur ISBW: "Diversiteit is een veelbesproken onderwerp binnen organisaties. Idealiter is de werkvloer een representatieve afspiegeling van onze samenleving. Bovendien brengt een diverse werkvloer voordelen met zich mee. Verschillen in onder andere leeftijd, ervaring, geslacht en cultuur zorgen voor verschillende perspectieven op een probleem. Dit brengt creatievere oplossingen met zich mee. Maar elk teamlid heeft zijn of haar eigen manier van werken. Deze verschillen tussen mensen vragen om maatwerk in de manier waarop een manager medewerkers begeleidt en ondersteunt. De één heeft behoefte aan veel ondersteuning, de ander juist niet. Kijk dus goed wie waar behoefte aan heeft en besteed hier tijd en aandacht aan. Zo houd je je medewerkers tevreden en realiseer je optimale prestaties binnen je team."