 In deze tijd van ontslagen en ontevredenheid: tips om teamleden te behouden

Om hun huidige personeel betrokken te houden, moeten bedrijven zich flexibeler opstellen dan ooit tevoren - Heb je er in de afgelopen tijd aan gedacht om van baan te veranderen? Overal ter wereld hebben bedrijven moeite moeten doen om hun teamleden te behouden. In Nederland heeft 76 procent van de arbeidsbevolking eraan gedacht om een andere baan te zoeken. Als een werknemer vertrekt, kan dat invloed hebben op de moreel, productiviteit en prestaties van het team.



Om hun huidige personeel betrokken te houden, moeten bedrijven zich flexibeler opstellen dan ooit tevoren, want werknemers zijn intolerant op het gebied van verouderde bedrijfsvoering. Vista licht vier belangrijke gebieden uit waarmee je je team betrokken houdt en de balans tussen werk en privé vindt.



Thuiswerken en flexibiliteit

De pandemie heeft veel zaken in perspectief gezet voor werknemers. Ze nemen geen genoegen meer met overmatige werkdruk en willen hun geestelijke gezondheid, privéleven en familieaangelegenheden niet meer opofferen voor hun baan. Het is bewezen dat thuiswerken de levenskwaliteit van mensen en de algehele teamprestaties verbetert. Cimpress en Vista zijn door 300 procent meer sollicitanten benaderd sinds het bedrijf zich in augustus 2020 toelegde op permanent thuiswerken. Door mensen de flexibiliteit te bieden om te werken waar en wanneer ze het meest productief zijn, kan de beleving van teamleden aanzienlijk verbeteren en hebben werkgevers automatisch een breder bereik om de juiste mensen te vinden.



Speciale voordelen voor teamleden die op afstand werken

Met de secundaire arbeidsvoorwaarden die bedrijven aanbieden, kunnen werknemers hun welzijn voorop zetten. Deze voorwaarden hebben ook een indirecte invloed op verhoogde werknemerstevredenheid, betrokkenheid, minder verloop en een stabiele teamdynamiek. Bedrijven zouden hun secundaire arbeidsvoorwaarden en welzijnsresources moeten aanpassen aan de behoeften van hun thuiswerkers. Bijvoorbeeld door toegang te bieden tot tools en resources voor geestelijke gezondheidszorg, toegang tot sportuitrusting, voedingsadvies en plaatselijke vormen van ondersteuning.



Promoot zelfzorg om burn-outs te voorkomen

Sinds bedrijven zijn overgestapt op thuiswerken, is er een drastische stijging te zien in het aantal burn-outs. Dat komt doordat de scheidslijn tussen werk en privé minder duidelijk is. Om dit tegen te gaan, is het belangrijk om een omgeving te creëren waarin teamleden zich veilig voelen om het uit te spreken wanneer ze overweldigd zijn, zelfzorg te promoten en aan te zetten tot een gezonde balans tussen werk en privé. Bijvoorbeeld door vrije dagen opnemen te stimuleren, of dat nu voor een vakantie is of een dag om gewoon even op adem te komen.



Vraag teamleden om feedback en doe er iets mee

Teamleden willen graag actief bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie, maar ze willen ook dat er naar ze geluisterd wordt en zien dat hun feedback in overweging wordt genomen. Als werkgevers naar de feedback van teamleden vragen via enquêtes, luistersessies en andere gelegenheden om input te geven, kan er een zeer effectief bedrijfsbeleid worden ontwikkeld. De feedback van teamleden zou bij elke beslissing centraal moeten staan, zodat er een diepgeworteld gevoel van samenwerking, ondersteuning en verantwoordelijkheid tijdens het thuiswerken ontstaat en het delen van verschillende denkwijzen wordt gestimuleerd.

Over het algemeen willen werknemers gehoord worden, flexibiliteit hebben en hun welzijn voorop stellen. Nina Coopmans, Country Manager Benelux bij Vista, zegt: "Er ligt momenteel een enorme kans voor bedrijven om echt naar hun werknemers te luisteren, om een nieuwe werkstructuur op te bouwen die weerspiegelt wat mensen echt willen, nodig hebben en die levensvatbaar is in het nieuwe paradigma van thuiswerken." Werknemers zijn duidelijk toe aan grote veranderingen en het is aan de bedrijven zelf om die veranderingen door te voeren.