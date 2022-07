 Nog nooit zoveel mensen gehunt en van baan gewisseld als in Q2-2022

Arbeidsmarktactiviteit daalt tot niveau begin covidperiode. Werknemer vol vertrouwen. - Op de arbeidsmarkt wordt record naar record gebroken. Een op de vijf personen is van werkgever gewisseld in de afgelopen twaalf maanden (1,8 miljoen mensen in totaliteit), nog nooit zijn zoveel mensen benaderd voor een nieuwe baan het afgelopen kwartaal (37,9 procent) en de verwachte gemiddelde zoekduur naar een nieuwe baan is nog nooit zo laag geweest (3,4 maanden).



Ook de arbeidsmarktactiviteit is historisch laag en dat alles gecombineerd met een record aantal vacatures resulteert in een record aan schaarste. Dit blijkt uit de kwartaal 2-2022 update van de aanbodcijfers van Intelligence Group, waarin al twintig jaar elk kwartaal 4.000 personen uit de Nederlandse beroepsbevolking worden ondervraagd naar hun arbeidsmarktgedrag.



Ontwikkeling arbeidsaanbod

1,8 miljoen mensen vonden de afgelopen twaalf maanden werk. In de Installatie, reparatie en onderhoud is het aantal baanwisselingen in Nederland het laagste (11,8 procent) wat mede de oorzaak is van het grote gevoel van schaarste in deze gebieden. In design, grafisch en ontwerp is de doorloop het grootste. Bijna 2 op de 5 personen is afgelopen jaar van werkgever veranderd (37,8 procent).

37,7 procent van de Nederlandse beroepsbevolking is in het tweede kwartaal van 2022 benaderd door een werkgever of (commerciële) recruiter om van baan te wisselen. Nog nooit zijn zoveel mensen gehunt. Deze wervingsmethodiek wordt steeds dominanter voor recruitment in Nederland. Dat is mede het gevolg van de zeer lage arbeidsmarktactiviteit van de Nederlandse beroepsbevolking. 11,6 procent was in het tweede kwartaal van 2022 ‘maar’ actief op zoek naar een baan. Dit is bijna het laagste percentage arbeidsmarktactiviteit ooit gemeten en vergelijkbaar met Q2-2020, bij de start van covid. Toen was de arbeidsmarktacitiviteit op het laagste punt ooit gemeten.

Top drie

Bureaus en in steeds meerdere mate werkgevers benaderen kandidaten actief. De top drie functiegebieden waar mensen het afgelopen kwartaal minimaal één keer zijn benaderd om van werkgever te veranderen, zijn:

Consultancy/advies 68,4 procent Engineering 65,9 procent ICT/Automatisering 63,6 procent

* De enorme vraag op de arbeidsmarkt maakt werknemers passiever en minder actief op zoek naar een baan. Het verlaagt de urgentie om te zoeken en om actief arbeidsmarktgedrag te vertonen. Werkzoekers verwachten nu in 3,4 maanden een nieuwe baan te hebben gevonden. Ook dit is een record. In 2013 lag dit nog op acht maanden, ruim twee keer zo lang. Werknemers zijn minder actief op de arbeidsmarkt, en ook minder lang op zoek. Tevens hoeven ze ook minder te solliciteren alvorens aangenomen te worden. Al deze drie ontwikkelingen vergroten het gevoel van schaarste op de arbeidsmarkt omdat daardoor het waargenomen aanbod voor werkgevers waarneembaar afneemt.



Werknemer in de driver's seat

"Werknemers, de aanbodskant van de arbeidsmarkt, zitten in de driver’s seat. Zij bepalen de dynamiek, en de krapte/ schaarste op de arbeidsmarkt. Werkgevers en de overheid grijpen daarentegen naar oude en niet-werkende (wervings)instrumenten om de krapte te lijf te gaan, zoals het sollicitatie- en recruitmentproces niet aanpassen aan de tijdsgeest van snel, online en mobiel. Of mensen actief benaderen voor een baan, zowel online als in de winkelstraat of op het schoolplein. Ook het stimuleren om meer te werken lijkt een beleidsidee dat voorbijgaat aan de behoefte van werknemers om minder en flexibeler te willen werken. Meer werken loont daarbij onvoldoende wat vervolgens met een bonusregeling moet worden opgelost. Een instrument dat slechts voor hele korte termijn effectief is en vaak op middellange termijn een negatief effect heeft," aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO van Intelligence Group. "Het personeelstekort is een direct effect van werkgeverschap, leiderschap en managementskills. De vergrijzing heeft maar een beperkt effect in de huidige problematiek maar is wel het makkelijkste excuus."