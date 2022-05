 Vier op de tien werknemers met onregelmatige werktijden overwogen hun baan op te zeggen

Werkgerelateerde stress is nummer één reden om ontslag te nemen - Vier op de tien werknemers met onregelmatige werktijden hebben het afgelopen jaar overwogen om hun baan op te zeggen. Dit blijkt uit het State of The Deskless Workforce onderzoek van Quinyx, provider van AI-gedreven workforce management software, onder ruim 1.500 mensen met onregelmatige werktijden in de zorg, horeca, logistiek en retail.



Met het onderzoek peilt Quinyx jaarlijks de wensen en behoeften van mensen met onregelmatige werktijden. Meer dan driekwart (73 procent) van de respondenten is ervan overtuigd dat ze eenvoudig een andere baan kunnen vinden wanneer ze hiernaar opzoek gaan. Dat is een opvallende stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 61 procent hiervan overtuigd was.



Redenen om van baan te wisselen

Bijna een kwart (23 procent) van de respondenten geeft aan het afgelopen jaar daadwerkelijk van baan te zijn gewisseld of zijn of haar baan opgezegd te hebben. De nummer één reden hiervoor is werkgerelateerde stress (20 procent). Ook het gebrek aan loonsverhoging (negentien procent) en doorgroeimogelijkheden (zeventien procent) worden vaak genoemd. Andere veel voorkomende redenen om van baan te wisselen zijn de mate waarin werk het persoonlijke leven beïnvloedt (zestien procent), een onprettige werkomgeving (veertien procent) en onvoldoende waardering (dertien procent).

Maarten de Boo, Vice President bij Quinyx: "Door de ongekend krappe arbeidsmarkt ontstaat er een shift in de relatie tussen werknemers en werkgevers. Werknemers in sectoren als de zorg, retail, horeca en logistiek staan sterk in hun schoenen. Als ze willen, kunnen ze zo ergens anders aan de slag. Werkgevers lijken tegenwoordig dan ook sterker afhankelijk te zijn van hun werknemers dan andersom. Het is voor werkgevers daarom echt de hoogste tijd om alles op alles te zetten om personeel aan te trekken én te behouden. Naast een goed salaris en het bieden van ontwikkelmogelijkheden, is het zaak om te zorgen voor een prettige werkomgeving."



Het belangrijkste in een baan

Werkplezier (36 procent) staat met stip op één als belangrijkste factor in een baan, gevolgd door flexibiliteit in het werkschema (21 procent) en loonsverhoging (17 procent). Loonsverhoging zou bovendien voor de helft van de respondenten (51 procent) invloed hebben op hun motivatie. Ook duidelijkere doorgroeimogelijkheden (27 procent), waardering voor het geleverde werk (34 procent), meer flexibiliteit (24 procent) en minder werkgerelateerde stress (24 procent) zouden leiden tot een verhoging in motivatie op het werk, aldus de werknemers.

De Boo ziet een aantal belangrijke kansen voor werkgevers om de werkomgeving te verbeteren: "Geef medewerkers autonomie en spreek waardering uit. Zorg voor flexibele roosters die rekening houden met de individuele wensen van de medewerkers. Daarnaast is het cruciaal om optimale werkroosters te creëren. Zo neemt stress op de werkvloer, door bijvoorbeeld onderbezetting, af. Gewaardeerde en betrokken werknemers zijn vaker tevreden met hun baan, waardoor personeelsverloop vermindert en bedrijfsvoering van een hogere kwaliteit blijft."