 Een op de zeven Nederlanders ergert zich aan gierige partner

Zeventien procent schaamt zich voor eigen vrekkigheid - Maar liefst vijftien procent van alle Nederlanders stoort zich aan de overmatige bespaarzucht van hun partner. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.089 volwassen Nederlanders. Niet alleen hun krenterige eega zorgt voor ongemak, ook schaamt één op de vijf ondervraagden zich voor zijn of haar eigen vrekkigheid.



Van alle respondenten genereren Drentenaren zich het vaakst voor zowel hun beknibbelende eega (26 procent) als hun persoonlijke drang om te bezuinigen (29 procent). "Door de stijgende inflatie moeten steeds meer Nederlanders op de kleintjes letten," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Toch lijkt het erop dat een gedeelte van hen liever niet met hun zuinigheid te koop loopt. Dit terwijl besparen op zichzelf een nobel doel is. De scheidslijn tussen zuinig en vrekkig zijn, is echter dun. Zolang ik mezelf niet in allerlei bochten hoef te wringen én het niet van negatieve invloed is op mijn sociale leven, spreek ik van gezonde gierigheid."



Bespaarschaamte

Als een direct gevolg van hun bespaarschaamte, heeft 29 procent van de Nederlanders weleens een afspraak met familie en/of vrienden afgezegd omdat ze het eigenlijk stiekem te duur vonden. Drentenaren en Brabanders (36 procent) doen dit het vaakst, Groningers (21 procent) het minst. Bij maar liefst één op de zes ondervraagden is de nood zelf zo hoog, dat zij weleens een griepje of verkoudheid hebben gefaket om geld te besparen. Onder jongeren tot dertig jaar bedraagt dit zelfs bijna één op de drie respondenten. Franke: "Niemand vindt het leuk om vanwege geld iets aan zich voorbij te laten gaan. Maar in plaats van een griepje te faken, pleit ik ervoor om open kaart te spelen en aan te geven dat je op dat moment krap bij kas zit. Ik heb meerdere keren meegemaakt dat familieleden en/of vrienden in dat geval aanboden om voor iemand te betalen, zodat hij of zij alsnog mee kon."



Gierige collega’s

Uit het onderzoek blijkt dat de gierigheid van een aanzienlijk gedeelte van de Nederlanders zich niet alleen beperkt tot hun privéleven. Zo stelt niet minder dan twaalf procent van alle respondenten met een hybride baan, weleens op kantoor te hebben gewerkt om zoveel mogelijk te besparen op bijvoorbeeld koffie, wc-papier en/of energiekosten. Met 21 procent zijn jongeren tot dertig jaar wederom de grootste beknibbelaars. De bespaarzucht op kantoor blijft overigens niet onopgemerkt; maar liefst een op drie werkenden heeft zich weleens geërgerd aan de gierigheid van collega’s. Franke: "Ik hoor van vrienden geregeld verhalen over collega’s die maar blijven opscheppen tijdens de lunch, terugkomen voor een tweede stukje van de verjaardagstaart of bij werkborrels de duurste cocktails bestellen. Het is echt niet erg om een beetje op de kleintjes te letten, maar probeer het – zeker op werk – niet te overdrijven."