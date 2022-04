 Bijna de helft van de Nederlanders zet vakantiegeld op spaarrekening

Helft Nederlanders nam tijdens coronapandemie minder vakantiedagen op - Vakantiedagen en -geld: iedere werknemer in loondienst heeft er recht op, maar niet iedereen neemt de dagen ook daadwerkelijk op of geeft het geld uit aan een vakantie. Uit onderzoek van HR- en payrolldienstverlener SD Worx blijkt dat maar liefst 49 procent van alle werkende Nederlanders vorig jaar minder vakantiedagen heeft opgenomen.



Dit vanwege drukte op het werk of omdat het maken van een verre reis niet mogelijk was. Ongeveer de helft van alle werkenden heeft vakantiedagen meegenomen naar 2022. Daarnaast geeft lang niet iedereen het vakantiegeld uit aan een vakantie. Ruim 1 op de 4 (44 procent) maakt het vakantiegeld over naar de spaarrekening.



Feiten en fabels over verlof

Maar hoe zit het eigenlijk met vakantiedagen en rechten voor werknemers? "In Nederland kennen we wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen," legt Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland, uit. "Volgens de wet heeft een werknemer recht op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantiedagen. Dit noemen we ook wel de wettelijke vakantiedagen. Dus een werknemer die 5 dagen per de week werkt, heeft per jaar recht op twintig wettelijke vakantiedagen. Als een werkgever extra vakantiedagen aanbiedt, zijn dit de bovenwettelijke vakantiedagen."

Toch kan een werknemer de opgebouwde vakantiedagen niet oneindig lang bewaren. Zo vervallen wettelijke vakantiedagen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De vakantiedagen die in 2021 zijn opgebouwd komen dus op 1 juli 2022 te vervallen. En voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.



Besteding vakantiegeld

In het onderzoek is ook gekeken naar de besteding van het vakantiegeld en hieruit blijkt dat het geld niet alleen wordt besteed aan vakantie(s). Nederlanders sparen het liefst het vakantiegeld (44 procent), maar geven het daarnaast het meest uit aan de zomervakantie (42 procent). Ook geven we het geld vaak uit aan citytrips (dertien procent) en dagjes weg (20 procent). Opvallend is dat het vakantiegeld tijdens de coronapandemie regelmatig werd gespendeerd aan een verbouwing (twaalf procent) en het aflossen van schulden (tien procent).



Minder uitstapjes door nasleep pandemie

Een van de gevolgen van de coronapandemie is dat werkenden minder op vakantie gingen. Voor bijna een op de drie respondenten (29 procent) ligt dit aan het feit dat ze niet naar het buitenland konden reizen. Een kleiner percentage (tien procent) heeft minder vakantiedagen opgenomen vanwege drukte op het werk. Slechts vijf procent heeft juist meer verlof opgenomen. Toch kan minder vakantie opnemen nadelige gevolgen hebben op de lange termijn.

"Ook al gaan werknemers niet graag op reis of zijn ze liever aan het werk, blijft het van belang voor hen om vakantiedagen op te nemen," vertelt Bloem. "Het verlof zorgt er namelijk voor dat werknemers tot rust komen en hun stressniveau daalt. Hierdoor kunnen ze na terugkomst op de werkvloer met frisse energie aan de slag. Door geregeld vakantiedagen op te nemen, zijn werknemers een stuk vitaler en gezonder inzetbaar."