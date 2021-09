Nederlanders meest gierig: consumenten betalen steeds minder voor verzending

Betalingsbereidheid verzendkosten daalt van €5,80 naar €3,40 - Met een bedrag van €3,40 zijn Nederlanders het meest gierig als het gaat om verzendkosten. Gemiddeld zijn Europeanen voor een bestelling van €50 bereid €4,10 te betalen. Consumenten in Oostenrijk willen het meest uitgeven, namelijk €5,20. Opvallend is dat er ten aanzien van vorig jaar een dalende trend te zien is. Dat blijkt uit de E-commerce Delivery Compass van Sendcloud, uitgevoerd onder 7,873 consumenten uit 8 Europese landen.



Bijna twee derde (62 procent) van de consumenten verlaat het digitale winkelwagentje wanneer de verzendkosten te hoog zijn. Wat de consument wilt uitgeven, hangt echter in sterke mate af van de waarde van een bestelling. Voor een bestelling van €15 wil de Nederlandse consument €3,70 betalen, terwijl dit bij een bestelling van €150 oploopt tot €4,10. Opmerkelijk is dat dit een stuk lager is dan een jaar eerder, toen telde de Nederlander nog respectievelijk €5,90 en €6,90 neer.



Consumenten hebben hoge verwachtingen

Ook al willen consumenten minder uitgeven aan verzending, ze hebben nog altijd hoge eisen als het gaat om bezorging. Naast verzendkosten (87 procent) heeft de Nederlandse consument levertijd (68 procent) en flexibiliteit in levering (65 procent) namelijk hoog in het vaandel. Consumenten willen dan ook steeds vaker zelf bepalen waar, wanneer en hoe een bestelling geleverd wordt.

Hoewel standaard levering (57 procent) nog altijd de meeste populaire bezorgmethode is, kiest bijna de helft (45 procent) van de Nederlanders graag voor levering op de volgende dag. Ook dagspecifieke levering (42 procent) wint aan populariteit, wat inhoudt dat de klant zelf de bezorgdatum kan kiezen.

"Verzending is een van de belangrijkste aankoopcriteria in e-commerce. Wanneer een pakket niet op tijd geleverd wordt of verzendkosten te hoog zijn, lopen retailers het risico klanten te verliezen," aldus Rob van den Heuvel, CEO en Co-founder bij Sendcloud. "Het feit dat consumenten steeds hogere eisen stellen aan bezorging en tegelijkertijd minder willen betalen, maakt het voor veel webwinkels lastig te concurreren met online giganten als Amazon en Zalando. Door met meerdere vervoerders te werken, kunnen retailers de bezorgervaring van klanten verbeteren en tegelijkertijd kosten verlagen. Hierin ligt een mooie uitdaging om klanten op de lange termijn te binden."



Betalingsbereidheid groeit onder jongere generaties

Gelukkig is het niet alleen maar slecht nieuws. Al neemt de bereidheid om voor verzending te betalen over het algemeen af, lijken jongere generaties iets vrijgeviger. Voor een bestelling van €50 betaalt de millennial tot wel €3,70 en Gen Z is zelfs bereid €4,60 neer te tellen. Een geruststellende gedachte, aangezien de koopkracht van juist deze generaties de komende jaren zal toenemen.