 29 procent werkt het liefst zonder collega’s

Een derde wordt te veel afgeleid door collega’s - Maar liefst drie op de tien Nederlanders werken liever niet met collega’s in de buurt. Dit blijkt uit onderzoek van Tijdwinst.com onder 1.029 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. De behoefte aan privacy komt mogelijk door een gebrek aan concentratie, want 33 procent van de respondenten vindt dat collega’s hen te veel afleiden onder werktijd.



Vooral veertigers hechten waarde aan persoonlijke ruimte. Zo verkiest maar liefst 38 procent van hen een privéruimte boven het gezelschap van collega’s, tegenover 23 procent van de dertigminners. Opvallend genoeg is laatstgenoemde wel de meest afgeleide leeftijdsgroep (39 procent), zestigplussers hebben hier het minst last van (achttien procent). "Jongeren hebben over het algemeen meer bevestiging en steun van collega’s nodig en zien werk als een sociale bezigheid. Dat heeft te maken met leeftijd, maar ook met het ontstaan van een werkcultuur waarin plezier centraal staat," zegt Björn Deusings, directeur en eigenaar van Tijdwinst.com. "Je kan als werkgever een deel van de afleiding voorkomen. Zorg bijvoorbeeld voor noise cancelling koptelefoons en goed afgeschermde werkplekken voor een betere focus."



Harder optreden

Even bijkletsen op de werkvloer is een mogelijke boosdoener. Zo ergeren vier op de tien respondenten zich weleens aan collega’s die onder werktijd veel over andere zaken dan werk praten. Deze ergernis leeft vooral onder dertigminners (42 procent) en het minst onder respondenten ouder dan zestig jaar (29 procent). Mede door deze ergernis moet volgens een derde van de Nederlanders hun werkgever harder moet optreden tegen collega’s die tijd verspillen. Met 35 procent hebben vooral mannen behoefte aan zwaardere consequenties tegenover flierefluiten. Onder vrouwen bedraagt dit percentage 27 procent. Deusings: "Als manager wil je de efficiëntie en het verantwoordelijkheidsgevoel van werknemers zo groot mogelijk houden. Dagelijks persoonlijke vorderingen met het team bespreken kan hierbij helpen. Het naleven van harde deadlines is ook een goede tool tegen tijdverspilling. Daarbij is het wel belangrijk dat jij je medewerkers goed ondersteunt in het maken van een realistische planning."



Privézaken

Als de werkgever niet voldoende optreedt tegen tijdverspilling, neemt een kwart van de Nederlanders het heft in eigen hand. Zij hebben hun collega weleens aangesproken op tijdverspilling onder werktijd, blijkt uit het onderzoek. Mannen doen dit veel vaker (32 procent) dan vrouwen (20 procent). Mogelijk storen mannen zich meer aan collega’s die onder werktijd te veel dingen doen die niet met werk te maken hebben. Met 32 procent valt het hen in ieder geval vaker op dan vrouwen (26 procent). Deusings: "We werken bijna allemaal digitaal, in een online omgeving waar een groot deel van ons leven zich afspeelt. Dan is even internetbankieren of je partner appen onder werktijd vaak verleidelijk. Toch tellen al deze ogenschijnlijk kleine taakjes op een hele werkdag aardig bij elkaar op. Voor meer focus en efficiëntie kun je bepaalde websites op werklaptops blokkeren en duidelijke afspraken maken over het afhandelen van privézaken onder werktijd. Daarnaast is belonen van efficiëntie zinvol, wees daarin vooral creatief."