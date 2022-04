 Kwart werkende Nederlanders walgt van collega’s

21 procent: hygiëne op de werkvloer is ondermaats - Maar liefst 27 procent van alle werkende Nederlanders heeft ten minste één collega waar hij of zij stiekem van walgt. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.063 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard. Mede hierdoor beoordeelt een vijfde van alle respondenten de algehele hygiëne binnen hun bedrijf met een onvoldoende.



Opvallend genoeg storen mannen (30 procent) zich veel vaker aan de persoonlijke hygiëne van één of meerdere collega’s dan vrouwen (23 procent). Laatstgenoemden zijn daartegen weer minder te spreken over de manier waarop de werkplek wordt schoongemaakt en -gehouden: 23 procent tegenover twintig procent van de werkende mannen. "Iedere Nederlander houdt er zijn eigen schoonheidsroutine op na" zegt Vince Franke van Acties.nl. "De een wast zich twee keer per dag, de ander twee keer per week. In mijn optiek is persoonlijke verzorging een onmisbaar onderdeel van een professionele werkhouding. Zeker in een moderne kantoortuin kunnen etensgeuren, ongewassen haar en muffe kleren de boel aardig ontregelen."



Smeerpijperij

Uit het onderzoek blijkt dat vooral slonzige collega’s schuldig zijn aan de bedenkelijke hygiënische staat waarin veel werkplekken verkeren. Zo zegt maar liefst 26 procent van alle werkende Nederlanders dat hun collega’s de werkvloer over het algemeen slecht schoonhouden. Erg opvallend is daarbij het verschil tussen mannen (28 procent) en vrouwen (23 procent). Ongeacht of ze de werkplek vervuilen, stelt niet minder dan dertig procent van de respondenten dat hun collega’s minder hygiënisch zijn dan zijzelf. Wederom zijn mannen minder te spreken over hun ambtgenoten dan vrouwen: 33 procent tegenover slechts 26 procent. Franke: "Wie ruimt de lunchtafel op, wie haalt er een doekje door de wasbak en wie ruimt de vaatwasser in? In de eerste weken na de lockdown hadden we binnen ons bedrijf hierover geen duidelijke afspraken gemaakt. Dat betekent in de praktijk dat dezelfde mensen iedere dag staan te poetsen, terwijl de rest wegloopt zonder op te ruimen. Onderling zorgde dit voor veel spanning. Sinds we duidelijke afspraken hebben gemaakt, is het gelukkig gedaan met dit soort smeerpijperij."



Hybride werken

Ondanks dat een groot gedeelte van de Nederlanders nog altijd één of meerdere dagen vanuit huis werkt, leidt dit niet tot schonere kantoren en werkplekken. Niet minder dan één op de zeven respondenten zegt dat hybride werken er zelfs voor heeft gezorgd dat hun werkplek nog smeriger is geworden. Als een direct gevolg hiervan zegt maar liefst 67 procent van alle werkenden het liefst een vaste plek te hebben op de werkvloer. Franke: "Wij hebben een blauwe maandag op kantoor geëxperimenteerd met wisselende werkplekken. Een belangrijk onderdeel daarvan was een clean desk policy, waarbij je iedere dag het bureau leeg en schoon achterlaat. Op papier zag het er goed uit, maar in de praktijk gingen collega’s toch vaak op dezelfde plek zitten. Daarnaast was niet iedereen even fanatiek wat betreft clean desk, waardoor je geregeld eerst de koffiekringen en koekkruimels van de dag ervoor moest opruimen."