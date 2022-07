 Flexibele werknemer ervaart problemen bij ruilen van diensten

Bijna helft werknemers gaat ziek naar werk door gebrek aan vervanging - Ruim zes op de tien (63 procent) werknemers met onregelmatige werktijden ervaren problemen bij het ruilen van diensten met collega’s. Het vaakst (25 procent) voelen werknemers zich onder druk gezet door collega’s om van dienst te ruilen. Ook zijn ze regelmatig bang dat het slecht overkomt wanneer zij vanwege persoonlijke redenen van dienst willen ruilen (22 procent) en voelen ze zich benadeeld door hun werkgever wanneer zij weigeren een dienst te ruilen (zeventien procent).



Dit blijkt uit het State of The Deskless Workforce onderzoek van Quinyx, leider in workforce management oplossingen, onder ruim 1.500 Nederlandse werknemers met onregelmatige werktijden.



Geen invloed op werkrooster

Ruim een vijfde (22 procent) van de werknemers heeft geen invloed op het eigen werkrooster. Pas als roosters door een werkgever gemaakt zijn, krijgen werknemers wat meer invloed. Zo mogen acht op de tien (82 procent) diensten ruilen met collega’s. Dit regelen zij dan het vaakst zelf onderling (52 procent). Een kwart regelt dit via de manager. Daadwerkelijk diensten ruilen lukt echter lang niet altijd, zo blijkt uit het onderzoek. Maar liefst vier op de tien werknemers geven aan ooit gewerkt te hebben terwijl ze eigenlijk niet konden, omdat geen enkele collega wilde ruilen. Bijna de helft (47 procent) is het afgelopen jaar zelfs ziek naar werk gegaan omdat ze geen vrij konden nemen.

Maarten de Boo, Vice President bij Quinyx: "Als werkgever is het nu belangrijker dan ooit om te zorgen voor goede werkomstandigheden en een fijne werksfeer. Dat betekent dat je waardering uit naar werknemers en hen ondersteunt waar mogelijk. Rekening houden met voorkeuren wat betreft werktijden hoort hier ook bij. Het werk van mensen met onregelmatige diensten heeft vaak grote impact op hun privéleven. Het is daarom heel belangrijk om zo veel mogelijk te luisteren naar hun wensen en behoeften, zeker gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Door medewerkers meer autonomie te geven, draag je bij aan de juiste werk-privébalans. Uiteindelijk leidt werknemerstevredenheid tot meer productiviteit en werkgeluk, minder personeelsverloop en dus een beter bedrijfsresultaat."



Weinig persoonlijke tijd

De onderzoeksresultaten onderstrepen dat de invloed van werkroosters op het privéleven van werknemers met onregelmatige werktijden groot is. Zo geven ruim vier op de tien (43 procent) respondenten aan dat hun werkrooster ten koste is gegaan van persoonlijke tijd, bijvoorbeeld voor sport of ontspanning. Ook mist een aanzienlijk deel (42 procent) wel eens sociale gebeurtenissen zoals een feest, etentje of verjaardag. Drie op de tien (29 procent) heeft zelfs wel eens belangrijke gebeurtenissen in de familie- of vriendenkring gemist vanwege hun werkrooster. Denk hierbij aan een geboorte, huwelijk of begrafenis.