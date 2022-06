 Finance professionals opgelucht naar kantoor

Bij een derde functioneerden systemen thuis niet - Voor bijna een derde van de finance professionals (29 procent) was thuiswerken een grote uitdaging vanwege ontbrekende systemen of niet werkende software. Finance professionals halen dan ook opgelucht adem sinds het thuiswerkadvies is komen te vervallen. Ruim de helft van hen geeft aan dat ze, nu het kantoor weer open is, maximaal twee dagen vanuit huis werken bij een 40-urige werkweek.



Dit blijkt uit de FinTech Barometer, het onderzoek van Visma | Onguard naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat dit jaar voor de vijfde keer is uitgevoerd.



Uitdagingen voor finance professionals

Voor finance professionals is een niet goed werkend systeem met 22 procent veruit de grootste irritatiebron, gevolgd door handmatige en repetitieve taken (achttien procent). Ook het najagen van facturen staat niet bovenaan het favorietenlijstje. Dit levert bij veertien procent van de professionals irritaties op. Als laatste is het omgaan met verschillende systemen een onderdeel dat veertien procent liever kwijt dan rijk is.

Slecht nieuws voor de finance professionals: het omgaan met verschillende systemen en ontbrekende systemen zal de komende tijd nog wel spelen. Ruim de helft van de organisaties (55 procent) zit namelijk nog midden in de digitale transformatie. Deze transformatie is onmisbaar om finance professionals van optimaal werkende systemen te voorzien, zodat hun werk eenvoudiger wordt. Echter, blijkt een succesvolle digitale transformatie door gebrek aan tijd (25 procent), gebrek aan beschikbare technologie (17 procent) en financiële middelen (17 procent) een behoorlijke uitdaging.



Juiste software

Adriaan Kom, Managing Director bij Visma | Onguard: "De juiste software helpt de finance professional om zijn werk goed uit te voeren en om het hoger management en de directie te kunnen voorzien van advies. Om een goed functionerende organisatie te hebben, is gedegen en stabiele software dus van onschatbare waarde. De digitale transformatie is een uitgelezen kans om softwaresystemen op elkaar aan te laten sluiten en processen optimaal in te richten. Tijd en budget zijn hierin belangrijke middelen. Zorg er als organisatie voor dat de basis op orde is en systemen werken, zodat de handmatige en repetitieve taken in alle gevallen doorgang kunnen vinden. Vervolgens is het mogelijk om de stabiele basis uit te breiden met technologie die nog meer werk uit handen kan nemen voor de finance professional, zodat hij de tijd en focus heeft om te doen waar hij goed in is: ervoor zorgen dat de organisatie financieel gezond wordt, is en blijft."