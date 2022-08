 ‘Extended reality’ brengt hybride werkers weer naar kantoor

Extended reality brengt het fysieke kantoor en de virtuele aard van thuiswerken bij elkaar - Als CEO’s hun organisaties als landen besturen, voelden de afgelopen twee jaar voor hen ongetwijfeld alsof er een kleine staatsgreep plaatsvond. Werknemers proefden van de vrijheid die thuiswerken biedt en grepen daarom de macht: zij bepalen voortaan zélf wanneer zij thuis en op kantoor werken. Sindsdien zoeken managers naar de teugels die hen weer controle kunnen geven over hun mensen.



Eén van de mogelijke oplossingen ligt in de ‘extended reality’ die een brug kan slaan tussen de virtuele- en fysieke wereld. Dit stelt Rob Walker, Managing Director UK & Ierland bij Cognizant. Hij schreef dit artikel.



Macht voor de medewerker

Microsoft Teams, Zoom en andere communicatieplatforms zorgden ervoor dat het gedwongen thuiswerken de afgelopen twee jaar niet op een ramp uitliep. Mensen bleken op afstand behoorlijk goed samen te kunnen werken. Deze uitblijvende dip in performance zorgt er nu mede voor dat mensen niet fulltime terug willen naar kantoor. Of het nu is voor de hond, meer vrije tijd, minder files of voor een half uurtje extra uitslapen: mensen willen hun verworven vrijheden niet zomaar teruggeven. Waarom zouden ze? Ze zijn nu toch ook productief?

De uitdaging die nu speelt is dat een percentage van de mensen wél weer naar kantoor wil gaan. Ze misten de sociale interactie ‘bij de koffiemachine’, de inspiratie die gesprekken met collega’s boden. In de nieuwe situatie organiseren bedrijven meetings waarbij de helft van de deelnemers bijvoorbeeld in de vergaderruimte op kantoor zit, en andere deelnemers (los van elkaar) thuis of op locatie inbellen. Deze dynamiek is nieuw en lastig, en bedrijven slagen er nog niet goed in deze twee groepen bij elkaar te brengen.



Extended Reality

‘Extended Reality’ (vertaald: de uitgebreide realiteit) is de verzamelnaam voor oplossingen die het fysieke kantoor en de virtuele aard van thuiswerken bij elkaar brengen. De afgelopen maanden was ‘the metaverse’ veel in het nieuws: een digitale wereld die je met behulp van virtual reality (VR) en augmented reality (AR) technieken kunt bezoeken. Als Facebook in staat is zo’n wereld te creëren, waarom zouden andere organisaties dat dan niet kunnen?

Door een virtuele ruimte als extended reality te creëren kun je mensen op kantoor én thuis in deze nieuwe wereld ontvangen. De verschillen tussen het kantoor en de hybride werkomgeving vervagen dan, en door alle beschikbare technologieën te gebruiken gaan nuances in intonatie en lichaamstaal in gesprekken niet verloren. In Zoom-calls is het verschil voelbaar voor hen die individueel inbellen en kantoorgangers die (bijvoorbeeld) op één scherm zichtbaar zijn. In de extended reality is iedereen gelijk en is de omgeving zo inspirerend en aantrekkelijk mogelijk.



Virtueel kantoor als arbeidsvoorwaarde

Werkgevers ontkomen er binnenkort niet meer aan om dit soort alternatieve, digitale werkplekken aan te bieden. De arbeidsmarkt is namelijk krapper dan ooit. Trek je mensen halsstarrig naar kantoor? Dan vinden ze wel een andere werkgever. Maar blijven je medewerkers alleen maar thuis? Dan missen ze de inspirerende ideeën die ze vroeger op kantoor opdeden. De extended reality geeft je mensen de vrijheid te werken vanuit waar zij zelf willen, namelijk onderweg, thuis of op kantoor. Maar ze werken waar je als werkgever wil dat ze zijn: samen in één ruimte, waar de beste ideeën ontstaan en de band met kantoor intact wordt gehouden.