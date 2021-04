 Terugkeer naar kantoor: Donderdag wordt de nieuwe maandag

Terug naar kantoor, met name op donderdag - Nu de vaccinatieprogramma’s wereldwijd steeds meer op gang komen en bedrijven en werknemers langzaam concreter gaan nadenken over hoe een werkweek eruit ziet in een wereld na de pandemie, kondigt Salesforce de verdere plannen aan voor de terugkeer naar kantoor.



In mei heropent Salesforce een aantal kantoren in Amerika; het hoofdkantoor in San Francisco en de kantoren in Palo Alto en Irvine, Californië. Momenteel zijn er wereldwijd al 22 kantoren geopend en de eerste ervaringen geven interessante inzichten in hoe het ‘nieuwe werken’ eruit gaat zien. Opvallend is bijvoorbeeld dat donderdag de nieuwe maandag lijkt te worden – donderdag is nu bij uitstek de dag waarop de meeste medewerkers vanaf kantoor willen werken.



Vertrouwen en transparantie

Bij de heropeningsstrategie staan vertrouwen en transparantie centraal; niets is belangrijker dan het vertrouwen van medewerkers, klanten en partners. Salesforce hanteert een op wetenschap gebaseerde, gefaseerde aanpak om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden zich veilig en goed ondersteund voelen op de kantoren:

Fase 1: Vrijwillige terugkeer gevaccineerde groepen in geselecteerde kantoren in Amerika, te beginnen met de Salesforce Tower San Francisco, Palo Alto en Irvine.

Vrijwillige terugkeer gevaccineerde groepen in geselecteerde kantoren in Amerika, te beginnen met de Salesforce Tower San Francisco, Palo Alto en Irvine. Fase 2: Bij gefaseerde heropening zullen kantoren geleidelijk heropenen van twintig procent tot 75 procent capaciteit, afhankelijk van de COVID-gegevens en lokale richtlijnen. In deze fase verwelkomt Salesforce zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde medewerkers.

Bij gefaseerde heropening zullen kantoren geleidelijk heropenen van twintig procent tot 75 procent capaciteit, afhankelijk van de COVID-gegevens en lokale richtlijnen. In deze fase verwelkomt Salesforce zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde medewerkers. Fase 3: Een volledige heropening van een kantoor met een capaciteit tot 100 procent. Vaccinaties worden nog steeds aangemoedigd en testen zullen waar mogelijk beschikbaar zijn. Bij de heropeningsstrategie maakt Salesforce gebruik van de ervaringen van de eerste geopende kantoren in met name Azië-Pacific. Zo blijkt hieruit dat kantoren vooral gebruikt worden om samen te werken en verbinding te hebben met collega’s. Op woensdag en donderdag wordt 80 procent van de samenwerkingsruimtes gebruikt, blijkt uit de eerste ervaringen. Met name donderdag lijkt daarmee maandag te vervangen als de dag waarop de meeste mensen op kantoor willen werken. Intern onderzoek laat ook zien dat meer flexibiliteit in het indelen van tijd en het mogelijk maken om te werken vanaf verschillende locaties leidt tot zestien procent meer productiviteit van het individu en dertien procent van het team. Kantoren worden door deze nieuwe manier van werken vooral een plek om met elkaar samen te werken en elkaar te ontmoeten. 64 procent van de samenwerkingsruimtes wordt gebruikt in de geopende kantoren terwijl eerder maar 24 procent van de bureaus werd benut.