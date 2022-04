 De hybride week vol werkgeluk

Medewerkers kiezen zelf waar en wanneer ze willen werken - De thuiswerkomgeving heeft zijn plek in huis definitief gevonden. Voor een op de drie werknemers is hybride werken een cruciale arbeidsvoorwaarde geworden, zij gaan zelfs op zoek naar een andere baan als de werkgever hen verplicht om alle dagen naar kantoor te komen. De hybride werkweek biedt meer vrijheid, rust en werkgeluk.



Maar de invulling van deze week ziet er voor iedereen anders uit en het is belangrijk dat werkgevers en werknemers hier onderling afspraken over maken. Jessica Laurense, Algemeen Manager bij Zizo schets een vooruitblik op deze mogelijke hybride werkweek.



Maandag

Het is weer maandag en dat betekent dat de nieuwe werkweek staat te wachten. Wil je die zo fris en fruitig mogelijk beginnen? Zet thuis een kop koffie, werk je mailbox bij en plan je (werk)week. Van een etentje met collega’s tot sportlessen, de boodschappen en deadlines op het werk: heb je een drukke week voor de boeg? Pak dan je agenda erbij en maak per dag alvast een takenlijst. Zo heb je inzicht in wat er moet gebeuren en weet je waar je focus per dag moet liggen.



Dinsdag

De kop van de werkweek is eraf en op dinsdag zijn de meeste mensen aan het werk. Logischerwijs vinden die dag de belangrijkste meetings plaats. Op deze dag stonden voorheen traditiegetrouw dan ook meeste en langste files. Een groot voordeel aan het hybride werken is de vermindering van de reistijd. Het mag een open deur lijken, maar niet in de spits rijden is de gemakkelijkste manier om druk verkeer te vermijden. In de ochtend doen we de eerste meeting dan ook vanuit huis, laten we de schoonmaker binnen en verplaatsen we ons rustig naar kantoor. Hoe fijn is het dan ook om na een lange werkdag op kantoor, thuis te komen in een schoon huis.



Woensdag

De woensdag breekt zo lekker de week. Althans, de woensdag is een populaire dag waarop veel moeders of vaders thuis zijn voor hun kinderen die op de basisschool zitten. Uit onderzoek van Zizo blijkt dat bijna drie kwart van de respondenten (73 procent) behoefte heeft aan meer vrije tijd om de werk/privé balans te verbeteren. Respondenten willen deze parttime dag daarom ook liever niet besteden aan huishoudelijke taken maar voornamelijk graag gebruiken voor extra tijd met het gezin en/of de familie (39 procent). De woensdag(middag) biedt hiervoor de uitgelezen kans.



Donderdag

Met de auto naar het werk gaan is tegenwoordig een erg dure grap. De explosief gestegen brandstofprijzen maken dat de reiskostenvergoeding bij lange na niet compenseert wat de werknemer zelf afrekent bij de pomp. Zodoende gaan we maximaal twee dagen per week naar kantoor en biedt thuiswerken ook hier uitkomst. Hoe dan ook is de donderdag bij veel organisaties, net als de dinsdag, een typische dag waarop veel mensen ‘aan het werk zijn’. Wederom een dag vol meetings en bijpraatmomenten met collega’s waarbij het belangrijk is om een momentje voor jezelf te pakken. Zorg ervoor dat je jezelf tussentijds oplaadt. Wat je in die me time doet, is natuurlijk geheel aan jou. Zin om een rondje te wandelen in de pauze? Doen. Liever een serie kijken op Netflix? Minstens net zo ontspannend!



Vrijdag

De werkweek loopt op zijn einde en met de vrijdagmiddagborrel in het vooruitzicht spenderen we deze dag op kantoor. Het informele samenzijn met collega’s is tenslotte de reden dat we weer naar kantoor afreizen. Dus heb je al je taken afgevinkt? De kans is groot van niet, maar door een nieuwe takenlijst te maken creëer je rust en overzicht zodat je zonder zorgen aan het weekend kunt beginnen en maandag weer vol frisse energie zit.



Hoe je ook wilt werken

Het was behoorlijk wennen, dat thuiswerken. Van videobellen aan de keukentafel tot e-mails beantwoorden met een hond op schoot. Maar inmiddels hebben we een manier gevonden. De ene hybride werkweek is de andere niet. Of je nou graag ’s avonds werkt, tussendoor de hond uitlaat of een rondje gaat hardlopen in de pauze. Medewerkers kiezen zelf waar en wanneer ze willen werken.