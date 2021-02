 Kwart werkenden zal zich minder vaak ziek melden bij vierdaagse werkweek

Aanbod van vierdaagse werkweek maakt andere werkgever interessant - Ruim een kwart (27 procent) van de werkende Nederlanders verwacht zich minder vaak ziek te melden bij een vierdaagse werkweek. Dit komt naar voren uit onderzoek van juridische HR-kennispartner XpertHR, uitgevoerd onder 927 Nederlandse werknemers die nu nog geen vierdaagse werkweek hebben.



De vierdaagse werkweek is een trend op de arbeidsmarkt. Werknemers blijken dit een zeer interessant aanbod te vinden. Maar liefst 61 procent geeft namelijk aan dat het aanbod van een vierdaagse werkweek met behoud van fulltime salaris, voor hen een reden is om over te stappen naar een andere werkgever. Tegelijkertijd verwacht een derde (31 procent) dat zij alsnog moeten werken op hun vriu dag bij invoer van de kortere werkweek. Met dit overwerken heeft een op de vier (23 procent) moeite. Zij geven aan ongelukkig te worden van overwerken.



Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

Wieneke Brandt, Product Director XpertHR: "Het is belangrijk dat organisaties zich realiseren dat het aanbod van een vierdaagse werkweek met het behoud van fulltime salaris een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde is bij een concurrent. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is het essentieel dat werkgevers regelmatig in gesprek gaan met hun werknemers over wat hun wensen zijn. Zeker door de coronacrisis en het vele thuiswerken is men anders gaan kijken naar werktijden en werkuren. Het is belangrijk dat organisaties goed peilen hoe hun medewerkers hierin staan. Zo voorkom u onvrede. Het is begrijpelijk dat niet iedere wens vervuld kan worden, maar ik zou werkgevers wel adviseren om te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen optimaal is."