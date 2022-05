 Twaalf uitdagingen voor het hybride werken

Hybride werken is niet meer weg te denken, maar er zijn aanzienlijke hindernissen - Poly heeft een nieuw rapport gepubliceerd in samenwerking met werkplekonderzoeksplatform WORKTECH Academy, met als titel ‘The Journey to Hybrid Working: Twelve Considerations’. Het nieuwe rapport exploreert twaalf overwegingen voor bedrijven, zodat ze het hybride werken kunnen omarmen. Verder gaat het rapport dieper in op de belangrijkste uitdagingen voor medewerkers, technologie en ruimtes waarmee werkgevers nu te maken krijgen.



Hybride werken is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar toch hebben veel bedrijven en organisaties moeite om van dit nieuwe werkmodel een succes te maken. Het rapport onderzoekt de verschillen tussen face-2-face en virtuele aanwezigheid op de werkvloer. Verder zoomt Poly in op de noodzaak om met behulp van de juiste tools en technologieën gelijke vergadermogelijkheden te creëren, ongeacht waar werknemers zich bevinden.



Uitdagingen

De belangrijkste uitdagingen die Poly en WORKTECH Academy onderzoeken, zijn:



• Een evenwicht vinden tussen een always-on cultuur en overwerkte werknemers: Bedrijven moeten duidelijk aangeven wat de verwachtingen zijn rond de werkcultuur in een tijdperk waar de grens tussen tijd en plaats steeds vager wordt.

• Het hertekenen van de regels van informele en formele samenwerking voor een hybride personeelsbestand: Bedrijven moeten hun werknemers kennen om hun gedrag en voorkeuren te begrijpen.

• Het afwegen van de voordelen van gepersonaliseerde versus gestandaardiseerde benaderingen van hybride werken: Organisaties moeten een evenwicht vinden tussen voorschrijvend zijn en werknemers de vrijheid geven om te kiezen hoe ze werken en samenwerken.

• Van fysiek comfort naar psychologisch comfort voor werknemers: Hybride werkomgevingen hebben de juiste technologische investeringen nodig, zodat werknemers ook op andere werkplekken het gevoel hebben ergens bij te horen.

• Het creëren van werkplekken die divers en inclusief zijn: Gelijke ervaringen vormen de kern van inclusieve organisaties, deze organisaties stellen iedereen in staat zich betrokken te voelen, ongeacht de locatie en individuele kenmerken.



Begrijpen

Jeremy Myerson, CEO van WORKTECH Academy, zegt: "Als organisaties de kansen willen grijpen die hybride werken biedt, dan moeten ze eerst de complexe uitdagingen van dit nieuwe werkmodel begrijpen en een aantal inherente problemen onderkennen. Ons eerste rapport met Poly brengt een aantal van de belangrijkste debatten rond hybride werken in kaart en geeft werknemers het vertrouwen dat ze een flexibele toekomst tegemoet gaan.

John Goodwin, Senior Vice President Public Affairs bij Poly, licht toe: "Hybride werken is niet meer weg te denken, maar er zijn aanzienlijke hindernissen die bedrijven moeten overwinnen alvorens organisaties het een succes kunnen noemen. Door de twaalf uitdagingen van hybride werken in kaart te brengen, schetst Poly enkele van de belangrijkste thema's waar organisaties in de toekomst mee te maken zullen krijgen als ze hybride werkmodellen implementeren. Uit onze gegevens blijkt dat 48 procent van de onderzochte organisaties al voor een hybride aanpak heeft gekozen. Hetzelfde onderzoek geeft aan dat 37 procent van de besluitvormers op korte termijn voorbereid is op hybride werken, maar dat ze nog niet hebben nagedacht over de implementatie op lange termijn. Belangrijk hierbij is om te begrijpen hoe je best je werkruimtes optimaal kan benutten, hoe je medewerkers het beste kunnen werken en hoe je je budget investeert in technologieën die een aangename hybride ervaring mogelijk maken voor je werknemers. Door de uitdagingen en opportuniteiten op het gebied van hybride werken in kaart te brengen, wordt het voor organisaties eenvoudiger om succesvolle strategieën voor hybride werken uit te stippelen."