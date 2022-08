 Remote is here to stay

Werven over landsgrenzen wordt wereldwijd omarmt - De huidige economische situatie en arbeidstekorten maken het aannemen van remote personeel steeds aantrekkelijker voor bedrijven. De voordelen van remote werken zijn ook het Nederlandse parlement niet ontgaan. Zo werd recent aangekondigd dat in Nederland remote werken als wettelijk recht wordt vastgesteld, waarmee het een van de eerste landen is om dit te doen.



Deze trend wordt bovendien wereldwijd omarmt: het aannemen van remote personeel is met 145 procent gegroeid. Dit blijkt uit de tweede versie van het ‘State of Global Hiring’ rapport dat vandaag is gepubliceerd door Deel, het online platform voor alle administratieve en juridische zaken omtrent het werven en verlonen van remote personeel.

De toegang tot een internationale pool van hoogwaardig talent gepaard met de groeiende trend op het gebied van remote werken, zorgen voor een aanhoudende stijging in het wereldwijd werven van personeel. Zo blijkt uit het rapport dat het tempo van wereldwijde, gedistribueerde aanwervingen steeds verder toeneemt.



Wereldwijde toename in het werven van remote talent

Wereldwijd werven meer en meer bedrijven remote talent. Voorlopers hiervan in Latijns-Amerika blijken het snelst te groeien (161 procent), gevolgd door landen in Azië (159 procent). De EMEA-regio is gegroeid met 155 procent en de Verenigde Staten met 149 procent. Argentinië, de Filippijnen, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zijn daarnaast de meest aantrekkelijke landen om talent te werven.

Gezien de grote vraag naar personeel en het tekort aan beschikbare kandidaten, zoeken bedrijven buiten hun eigen landsgrenzen om het beste talent te vinden. Als gevolg hiervan is een verschuiving op te merken naar minder dure landen wat zorgt voor een stijging van de salarissen over de hele wereld, met name in Italië (175 procent), Brazilië (174 procent) en India (158 procent). Nederland staat met 155 procent op plaats zeven van de tien.

Ondanks de strenge ‘crypto winter’, zijn crypto betalingen nog steeds groeiende. 5 procent van de bedrijven waar Deel mee samenwerkt, verloont hun werknemers dit jaar in crypto. Dit was vorig jaar slechts twee procent. Landen in Latijns-Amerika (67 procent) en de EMEA-regio (24 procent) blijken sterker geneigd om betalingen aan te nemen in crypto, waarbij bitcoin (47 procent) het meest populair is.



Gewilde sectoren en regio’s

Banen voor softwareontwikkelaars en in de sectoren product of design, zijn het meest populair onders remote werknemers. Londen, Toronto en Buenos Aires zijn daarnaast de meest populaire steden.

Estland, Zweden en Zwitserland zijn in de EMEA-regio de snelst groeiende landen voor het aannemen van remote werknemers. Oekraïne verschijnt voor het eerst in de top drie van meest populaire landen in EMEA om remote aan te nemen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk. Italië, Nigeria en Nederland zien tenslotte de grootste gemiddelde salarisstijgingen voor alle functietitels. Dit is voornamelijk te zien bij de functies lesgeven (150 procent), Content (133 procent) en Assistant (105 procent).