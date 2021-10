 Citrix onderzoek laat stand van zaken rond veilig remote werken zien

74 procent zegt dat procedures en controles complexer zijn geworden - "Het was als het vervangen van een motor van een vliegtuig terwijl het in de lucht vloog", zo omschreef een van de security beslissers de verschuiving naar werken op afstand, die de pandemie vorig jaar forceerde. En het is er niet eenvoudiger op geworden, blijkt uit ‘The State of Security in a Hybrid World’, een onderzoek van Citrix Systems, Inc.



Nu eindgebruikers overal vandaan werken en in sommige gevallen hun eigen apparaten gebruiken om toegang te krijgen tot cloud-apps en bedrijfsresources, is het aanvalsoppervlak groter dan ooit. Veel IT-organisaties worstelen met de verdediging ervan. Uit het Citrix-onderzoek blijkt:

74 procent van de beslissers over security zegt dat procedures en controles complexer zijn geworden nu hun organisaties overstappen op remote en hybride werk

73 procent heeft moeite om de toegenomen hoeveelheid beveiligingsrisico's die deze nieuwe werkmodellen met zich meebrengen, bij te houden De werknemerservaring verbeteren

Medewerkers willen vandaag de dag de flexibiliteit om te werken waar, wanneer en hoe ze willen met de applicaties en devices van hun keuze. Naast besluitvormers op het gebied van beveiliging, heeft Citrix ook 3.603 kenniswerkers ondervraagd en 66 procent gaf aan het 'extreem' of 'zeer belangrijk' te vinden om op afstand of vanuit huis te kunnen werken, op elk apparaat.

Slimme organisaties erkennen dit:

86 procent van de respondenten in het Citrix-onderzoek zegt dat het 'extreem' of 'zeer belangrijk' is om een naadloze werknemerservaring te creëren

Ongeveer negen op de tien meet de impact van informatiebeveiliging op de ervaring en productiviteit van werknemers Het spel veranderen

"IT-organisaties realiseren zich dat wanneer ze hybride werk omarmen, hun houding ten opzichte van security moet veranderen", zegt Kurt Roemer, Chief Security Strategist, Citrix. "In plaats van traditionele command en controle-stijl strategieën, zullen ze een meer intelligente, mensgerichte benadering van beveiliging hanteren die medewerkers beschermt zonder hun ervaring negatief te beïnvloeden."

De meeste deelnemers aan de Citrix-enquête nemen maatregelen om dit te doen. 79 procent van de ondervraagde besluitvormers zegt zelfs dat de pandemie een mogelijkheid heeft gecreëerd om hun langetermijnstrategie voor informatiebeveiliging volledig te herzien met deze doelstellingen in gedachten.

Toch blijven er uitdagingen. In de top drie van problemen die worden genoemd door werknemers die deelnamen aan het Citrix-onderzoek:

Slechte connectiviteit (43 procent)

Virtueel oplossen van technische problemen (34 procent)

Onvermogen om snel/gemakkelijk IT-ondersteuning te krijgen (32 procent) Investeren in de toekomst

Maar er is niet alleen maar slecht nieuws. Terwijl slechts 46 procent van de besluitvormers op security zich "enigszins voorbereid" voelde op telewerken toen de pandemie uitbrak, voelt 84 procent zich nu 'zeer' of 'enigszins' voorbereid op het beveiligen van hun hybride, tele- of thuiswerkende personeelsbestand.

58 procent zegt dat de investeringen in beveiliging de afgelopen twaalf maanden met gemiddeld 40 procent zijn toegenomen. In Nederland was de stijging gemiddeld 29 procent.

71 procent zegt dat de IT-omgeving van hun bedrijf nu beter beveiligd is dan voor de pandemie toesloeg En dat is van cruciaal belang, want zoals The State of Security in a Hybrid World ook duidelijk maakt, denkt 52 procent van de besluitvormers op het gebied van security dat het grootste deel van hun personeelsbestand permanent op afstand of hybride zal zijn. "De toekomst van het werk is hybride, en IT zal een cruciale rol spelen in het leveren daarvan," aldus Roemer. "Met de juiste technologie kunnen ze consistente, veilige en betrouwbare toegang bieden tot de middelen die medewerkers nodig hebben om te kunnen werken, waar het ook gedaan moet worden, en ze in staat stellen om optimaal te presteren."