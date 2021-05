 Werken op afstand is een katalysator voor productiviteit, efficiency en diversiteit

De belangrijkste voordelen van werken op afstand zijn hogere productiviteit en efficiëntie - GitLab heeft haar nieuwe Remote Work Report 2021 gelanceerd. Voor het rapport werden wereldwijd ongeveer 4.000 mensen ondervraagd. Het rapport bouwt voort op het GitLab Remote Work Report 2020. Het doel van de enquête was meer inzicht te krijgen in de voordelen en uitdagingen waarmee organisaties te maken hebben.



De belangrijkste conclusies zijn:

De belangrijkste voordelen van werken op afstand zijn hogere productiviteit (42 procent) en efficiëntie (38 procent) en minder bureaucratie en kantoorpolitiek (24 procent).

Vooruitgang op het gebied van diversiteit en inclusie - Bijna twee derde (61 procent) van de respondenten is van mening dat het bedrijf waar ze werken zinvolle stappen heeft ondernomen om de diversiteit, inclusie en saamhorigheid binnen het team te vergroten.

Gebrek aan saamhorigheidsgevoel - Een derde van de respondenten vindt dat remote werknemers geen band hebben met hun collega's. De indruk bestaat dat zij niet het gevoel hebben tot het bedrijf te behoren.

Aanzienlijke ruimte voor verbetering - Minder dan 50 procent zegt dat hun bedrijf bedrijfsbrede doelen deelt, voldoende samenwerkingsmiddelen en -tools biedt en nadenkt over instructies betreffende communicatiestandaarden. Andere aspecten:

Transparantie is belangrijk voor saamhorigheidsgevoel: 34 procent van de respondenten zegt dat meer transparantie van het management leidt tot een beter saamhorigheidsgevoel, terwijl 38 procent opmerkte dat meer zicht op het werk binnen de organisatie hun gevoel van verbondenheid verbeterde. Het opbouwen van een "wij-gevoel" is belangrijk.

Een op de drie telewerkers mist persoonlijk contact met collega's, ook al zijn ze voorstander van dit werkmodel en zijn ze tevreden met de tools waarmee ze werken. Managers zullen er na de pandemie in moeten investeren om de persoonlijke contacten tussen werknemers weer verder te activeren.

Gevaar voor burn-out: 42 procent van de respondenten zegt dat het moeilijk is om grenzen te bewaken bij thuiswerken. Een proactieve aanpak van managers is hierin belangrijk, bijvoorbeeld door het belang van opladen in vrije tijd en persoonlijk welzijn te benadrukken.

82 procent van de respondenten denkt dat werken op afstand de toekomst van werk is, ondanks het feit dat sommige van de huidige beperkingen mensen niet in staat stelt om volledig te profiteren van de voordelen van werken op afstand. GitLab, in 2014 mede opgericht door de Nederlander Sid Sijbrandij die nu in de VS CEO van GitLab is, wordt beschouwd als een pionier op het gebied van remote werken en heeft momenteel ongeveer 1300 werknemers in 65 landen. Sinds de start heeft het bedrijf onderzoek gedaan naar werken op afstand en werd het expert rond dit onderwerp.



Best practices

GitLab heeft best practices ontwikkeld die het publiceert in zijn nieuwste Remote Work Playbook met onder andere de volgende onderwerpen:

Overgang naar werken op afstand

Management en communicatie

Opbouw van een remote cultuur Het Engelstalige persbericht kan hier worden gelezen of hier worden gedownload, samen met het onderzoeksrapport.