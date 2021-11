 100 procent remote werken de nieuwe standaard

Wie wil er nou niet werken vanaf Curaçao? - Sinds de coronapandemie in 2020 zijn intrede deed, zijn bedrijven noodgedwongen overgegaan tot het faciliteren van thuiswerk op grote schaal. Uit recent onderzoek van de Nederlandse rijksoverheid blijkt zelfs dat het aantal bedrijven dat thuiswerkvoorzieningen aanbiedt is gestegen naar maar liefst 96 procent.



Bij Maxilia Relatiegeschenken denkt men dat remote werken een blijvertje is en faciliteert zelfs remote werk (thuiswerk) vanuit een geheel ander continent.

Hoewel remote werken een nieuwe trend is, voerde Maxilia al lang voor de coronapandemie het SEMCO-model in waarbij flexibiliteit en verantwoordelijkheid hand-in-hand gaan. Hierbij staan transparantie, doelgericht werken en flexibiliteit centraal. "Bij ons krijgen medewerkers de kans om vanuit het buitenland of zelfs vanuit een ander continent hun werk te doen. Zit je liever op kantoor of thuis, dan kan dit uiteraard ook. Bij Maxilia spreken we daarom niet direct van remote werken, maar van hybride werken," vertelt Anoeska van den Brink, HR-manager bij Maxilia.



Remote werken voordelig voor werkgever en werknemer

Het is geen verrassing dat bedrijven ook ná corona verder zullen inzetten op thuiswerken. Want de productiviteit is aanzienlijk gestegen, terwijl bureaucratie op de werkvloer juist verminderd is en processen efficiënter ingericht werden. Daarnaast heeft thuiswerken ook een positief effect op het werkgeluk. Romy Caballero Ruiz, contentspecialist bij Maxilia, werkt gedeeltelijk vanuit Curaçao en vindt dat de voordelen van remote werk zwaarder wegen dan de nadelen: "Naast een verhoogde productiviteit en creativiteit, zorgt de omgeving van zon, zee en strand ervoor dat ik meer geniet van mijn vrije tijd waardoor ik minder behoefte heb aan verlof en vrijwel nooit ziek ben."



Transparantie zorgt voor saamhorigheid

Om een gebrek aan saamhorigheid en teamspirit tegen te gaan, moeten bedrijven die remote werken faciliteren meer inzetten op transparantie. Maar liefst 38 procent van de remote medewerkers die deelnamen aan een onderzoek van GitLab, gaven aan dat meer inzicht in de bedrijfsdoelstellingen en de dagelijkse gang van zaken hen een groter gevoel van saamhorigheid geeft. Denk hierbij aan een wekelijkse stand-up of maandelijkse bedrijfsupdate. Daarnaast is het ook belangrijk om te blijven zoeken naar digitale manieren om de interactie tussen collega's te stimuleren.



Voor iedere werknemer wat wils

Dat het traditionele kantoor helemaal verdwijnt lijkt Van den Brink onwaarschijnlijk en uiteindelijk ook niet wenselijk: "Niet iedereen kan de motivatie vinden om thuis net zo productief te zijn als op kantoor. Daarnaast zit samenwerken in ons DNA en vinden we het ook belangrijk om elkaar regelmatig in real-life te zien. Daarom geven we onze medewerkers de optie én het vertrouwen om zelf die keuze te maken. Want iedereen is verschillend en er is nooit één enkele oplossing die voor iedereen werkt."