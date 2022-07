  Zeventien procent werkenden voelt zich verplicht bereikbaar te zijn op vakantie

Twee vijfde vindt het prima als werkgever contact opneemt - Maar liefst een op de zes Nederlanders voelt zich gedwongen om tijdens vakantie bereikbaar te zijn voor werk. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.214 Nederlanders werkend in loondienst, uitgevoerd door PanelWizard. Ondanks die noodzaak heeft 37 procent van de werkende Nederlanders er geen problemen mee als hun werkgever hen tijdens vakantie belt of mailt.



Vooral jonge Nederlanders hebben last van ‘vakantiebereikbaarheid’. Zo ervaart maar liefst 25 procent van de dertigminners de druk om vanaf hun vakantieadres bereikbaar te blijven voor hun baas of collega’s. Van de dertigers heeft slechts dertien procent hier last van. "Sommige werkgevers verwachten van hun werknemers dat ze altijd en overal bereikbaar zijn," zegt Anna Braun van VPNdiensten.nl. "En vanaf je vakantieadres snel een belletje of mailtje beantwoorden lijkt een kleine moeite. Toch kan dit de nodige werkstress opleveren, terwijl je niet voor niets vakantie hebt opgenomen. Zorg daarom altijd voor een goede overdracht voor je thuisblijvende collega’s, en houd zo zelf de regie in handen. Op die manier heeft het werk geen reden om je tijdens vakantie lastig te vallen."



Extra bagage

Dat werknemers op vakantie bereikbaar blijven voor ‘de zaak’ is deels hun eigen verantwoordelijkheid. Zo blijkt uit het onderzoek dat maar liefst een derde van de respondenten weleens hun zakelijke telefoon of laptop heeft meegenomen op vakantie. Opvallend genoeg nemen mannen (39 procent) vaker hun werkspullen mee op vakantie dan vrouwen (29 procent). Dit heeft mogelijk als gevolg dat maar liefst een kwart van de werkende Nederlanders het werk moeilijk kan loslaten op vakantie. Jongeren tot dertig jaar (35 procent) hebben hier beduidend meer last van dan zestigplussers (twintig procent). Braun: "Wanneer je jouw werkspullen mee hebt, verlaag je automatisch de drempel om dagelijks je mail en appjes te checken. Op die manier laat je het werk nooit helemaal thuis. Toch kan ik me goed voorstellen dat het even wennen kan zijn om op vakantie niets om handen te hebben en de werkdruk los te laten. Daarvoor heb ik één tip: geef jezelf eraan over en geniet van je welverdiende vakantie."



Out of office

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar liefst 42 procent van de Nederlanders daadwerkelijk weleens heeft gewerkt terwijl ze op vakantie waren. Ook nu pakken mannen (47 procent) tijdens vakantie vaker een werk gerelateerde klus op dan vrouwen (36 procent). Toch gaan ook de vakantiewerkers er niet vanuit dat hun collega’s hetzelfde doen: slechts zeven procent van de ondervraagden verwacht van hun kantoorgenoten dat zij vanaf hun vakantiebestemming bereikbaar zijn. Braun: "Wanneer je van een collega een out of office ontvangt, vraag je jezelf waarschijnlijk af hoe dringend jouw mail is. Kan het een weekje wachten of kun je de klus zelf oppakken? Vanuit die gedachte ga je ook een stuk relaxter op vakantie. Het klinkt misschien hard, maar uiteindelijk is niemand onmisbaar en gaan de zaken gewoon door. Zeker als je er slechts een vakantieperiode tussenuit ben."