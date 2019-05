 Helft Nederlandse werknemers neemt werk mee op vakantie

Zestien procent van de werkgevers verwacht dat werknemer bereikbaar blijft - Werkend Nederland heeft moeite om écht op vakantie te gaan. Maar liefst 55 procent blijft bereikbaar voor collega’s en de baas tijdens de vakantie.



Sommige werknemers (twaalf procent) nemen zelfs hun werktelefoon mee en meer dan twee op de tien respondenten (21 procent) checkt regelmatig hun zakelijke e-mail. Veertien procent daarvan beantwoordt deze ook. Dit blijkt uit het onderzoek ‘4 keer tijd voor goed HR-beleid: productiviteit’ onder 1.019 werknemers uitgevoerd door Protime, specialist in workforce managementoplossingen.



Verplicht offline tijdens vakantie

Een deel van werkend Nederland (38 procent) kiest er zelf voor om bereikbaar te blijven tijdens de vakantie. Bij sommige organisaties is het de baas die verwacht dat werknemers bereikbaar zijn tijdens hun vakantie. Dit is bij zestien procent het geval. Slechts zeven procent van de bedrijven verplicht werknemers om juist volledig ‘offline’ te gaan.



De kracht van planning en overdracht

Hoewel vakantieperiodes over het algemeen wat rustiger zijn, zorgt het ook voor de nodige stress bij thuisblijvers. De werkdruk verhoogt door afwezigheid van een of meerdere collega’s, want het werk moet gewoon gedaan worden. Bij 42 procent van de werknemers brengt dit de nodige frustraties met zich mee als er geen of onvoldoende voorbereiding is. Zo is er nog te vaak geen goede overdracht (40 procent) of weet men simpelweg niet wanneer collega’s op vakantie gaan (39 procent). Een goede planning en voorbereiding kunnen deze frustraties verhelpen.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: "De vakantieperiode zou voor zowel de vakantiegangers als de thuisblijvers goed geregeld moeten zijn. Als we de frustraties onder de loep nemen, concludeer ik dat er al veel stress en irritatie weggenomen kan worden door heldere communicatie en duidelijke regels. Verleen bijvoorbeeld iedereen toegang tot de planning. Zo voorkomt u onduidelijkheden. Werknemers kunnen vakanties afstemmen en tijdig met elkaar in gesprek gaan over de werkzaamheden die overgenomen moeten worden. Hopelijk lukt het dan ook meer werknemers om wel volledig ‘offline’ te gaan tijdens vakantie en uitgerust terug te komen."