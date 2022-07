We voelen ons schuldig als we tijd voor onszelf nemen, ook al hebben we het nodig Jabra onthult hoe we wereldwijd stress verminderen en onze energie herpakken door middel van me-time - Ruim vier van de vijf volwassenen wereldwijd (84 procent) is van mening dat tijd voor zichzelf nemen een positieve invloed heeft op hun mentale gezondheid. In Nederland is dit percentage iets lager (83 procent). Toch geeft maar liefst 41 procent aan dat ze behoefte hebben aan meer me-time, wereldwijd is dat 48 procent. Zeker vijftien procent van alle volwassenen voelt zich zelfs schuldig als ze wat meer tijd nemen voor zichzelf.



Misschien wel het meest verontrustende, is dat één op de zes ondervraagden geen idee heeft hoe ze tijd voor zichzelf moeten creëren. Heldere cijfers, die laten zien hoe belangrijk self-care is in de drukke wereld van vandaag.



Internationaal onderzoek

Bovenstaande resultaten komen voort uit onderzoek van Jabra naar de gewoontes die mensen hebben om tijd voor zichzelf te nemen. Wereldwijd werden 12.000 consumenten uit elf landen ondervraagd. Het onderwerp me-time is in toenemende mate relevant als je kijkt naar het aantal mensen dat kampt met stress of met een burn-out.

Volwassenen over de hele wereld zijn zich bewust van de voordelen van het nemen van tijd voor jezelf: 87 procent geeft aan dit minstens één keer per week te doen. In Nederland is dat zelfs 90 procent en een indrukwekkende 72 procent neemt zelfs dagelijks een moment voor zichzelf om stress te verminderen en zo hun batterij weer op te laden. Internationaal geldt dit voor twee derde van de ondervraagde volwassenen. Nederlandse 55-plussers zorgen helemaal goed voor zichzelf, want 88 procent van de ondervraagden neemt dagelijks een moment voor zichzelf.

Helaas kunnen we niet helemaal ontsnappen aan stressmomenten. Zo geeft vier van de vijf mensen aan dat de situaties die hen het meest stress geven, bestaan uit onder meer de dagelijkse taken: de dagelijkse administratie (vijftien procent), huishoudelijke taken (dertien procent) en de werkdag doorkomen (twaalf procent).



Vrouwen zien meer in me-time voordelen dan mannen

Over het algemeen zien vrouwen meer voordelen voor hun gevoel van welzijn door het nemen van me-time dan mannen. Zeven van de tien vrouwen vinden tijd voor jezelf nemen namelijk belangrijk voor hun mentale gezondheid. Dit in vergelijking met 61 procent van de mannen. Dezelfde trend zien we terug als we kijken naar fysiek welzijn (53 procent van de vrouwen vergeleken met 47 procent van de mannen) en het verminderen van stress (65 procent versus 56 procent).



Jongvolwassenen hebben meer tijd voor zichzelf nodig

Het zal voor niemand een verrassing zijn dat de afgelopen twee jaar zwaar op ons gevoel van welzijn heeft gedrukt. Dit uit zich in Nederland in een toenemende behoefte - onder een derde van de volwassenen - aan tijd voor jezelf (33 procent). Uitschieters waren er in Spanje en Australië van 38 procent naar respectievelijk 48 procent en 47 procent. Met name jongvolwassenen (18-34) geven aan dat ze meer tijd voor zichzelf nodig hebben: de meerderheid (56 procent) heeft hier behoefte aan. In Nederland liggen die getallen hoger met 63 procent van de ondervraagden. Slechts vijf procent van de mensen gaf aan minder behoefte te hebben aan me-time.



Schuldgevoel

Helaas gaat self-care en tijd voor jezelf nemen vaak gepaard met een schuldgevoel. Met name jongvolwassenen (26 procent) geven aan hier last van te hebben. Dit vergeleken met het wereldwijde gemiddelde van vijftien procent. Noord-Europese landen, zoals Zweden (22 procent) en het Verenigd Koninkrijk (twintig procent), hebben de meeste moeite met het voor zichzelf verantwoorden van me-time en voelen zich het meest schuldig.



Geef je me-time een boost met technologie

Op het moment dat we besluiten om echt tijd voor onszelf vrij te maken, dan zijn we ook bereid om daarin te investeren. Sinds de pandemie investeerden zeven op de tien mensen in technologie of apparatuur die hun me-time een boost gaf. In Nederland geldt dit voor 63 procent van de volwassenen en groeit dit percentage naar maar liefst 84 procent voor 18 tot 34-jarigen. Met aan kop entertainment abonnementen (24 procent), en daarna volgt investeren in koptelefoons/oordopjes (23 procent). Voor 18 tot 34-jarigen bedroeg dit zelfs een derde van de ondervraagden (37 procent).

Deze uitgaven zijn een goede indicatie van hoe we de tijd voor onszelf het liefste besteden: voor 70 procent van de mensen is het kijken van tv de favoriete manier om te ontspannen, gevolgd door het maken van een wandeling (53 procent), het luisteren naar muziek (49 procent), het lezen van een boek (41 procent) én het uitoefenen van onze hobby’s (37 procent).



Een ongestoord moment voor jezelf: dat verdienen we allemaal

Truus Hoeve, Marketing Manager Frankrijk & Benelux bij Jabra: "Burn-out en stresssituaties zijn overal aanwezig. Ons onderzoek toont aan dat 55 procent van ons zich op dit moment zorgen maakt over de toekomst. Meer dan ooit is het nu belangrijk om onszelf te helpen bij het verminderen van stress, door de broodnodige tijd voor onszelf te pakken en te ontspannen. Veel dingen kunnen ons daarbij helpen, maar dicht bij ons hart liggen toch wel de resultaten die aantonen dat koptelefoons of oordopjes de perfecte gadgets zijn voor het creëren van een ongestoord moment voor onszelf. Of je nu gaat wandelen, naar muziek luistert of jezelf onderdompelt in een audioboek, het is tijd om de ruisonderdrukking aan te zetten en even lekker te ontspannen. Dat verdienen we allemaal."







