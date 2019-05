 Medewerkers spenderen budget liever aan sport dan aan coaching

Sport en bewegen goed voor lichamelijke en mentale gezondheid - De behoefte onder de medewerkers om een persoonlijk budget te spenderen aan sport, beweging en ontspanning is groot. Stel dat medewerkers honderd euro mogen besteden, geven ze in totaal het liefst 41 euro uit aan sport, beweging en ontspanning.



Medewerkers vinden het ook interessant om hun budget te besteden aan trainingen en opleidingen (31 euro), maar coaching staat niet hoog op hun lijst. Hiervoor hebben zij slechts veertien euro over. Kijkend naar de HR-managers stelt ruim de helft van hen (55 procent) het persoonlijk budget indien mogelijk het liefst beschikbaar voor sport en beweging van medewerkers. Uit de praktijk blijkt echter dat bij nog geen kwart van de organisaties (24 procent) een budget beschikbaar is die de vitaliteit aanmoedigt. Dit blijkt uit het jaarlijkse HR Benchmarkonderzoek van Visma | Raet .



Stimulans voor medewerkers

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de bestuurders van organisaties (57 procent) zich grotendeels verantwoordelijk voelt voor een gezonde levensstijl van de medewerkers. Daarnaast moedigt de meerderheid van de bestuurders het persoonlijk budget voor medewerkers sterk aan. Bijna twee derde van de bestuurders (63 procent) denkt namelijk dat een persoonlijk budget zeer sterk bijdraagt aan de motivatie van medewerkers op het werk. Het is dan wel belangrijk dat medewerkers de keuze hebben waaraan zij het budget besteden en dat er een budget beschikbaar is voor de vitaliteit.

Marco Winkel, Directeur HR bij Visma | Raet onderstreept het belang van een vrij besteedbaar persoonlijk budget: "Wanneer medewerkers zelf kunnen bepalen waaraan ze hun persoonlijk budget uitgeven, motiveert ze dat veel meer om bepaalde taken op te pakken. Zo worden ze gestimuleerd om een training of opleiding naar keuze te volgen, maar ook om aan hun gezondheid te werken. Een training of opleiding is belangrijk om de skills te ontwikkelen, maar het is ook bewezen dat sporten en bewegen goed is voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Wanneer een werkgever ook bij kan dragen aan een gezonde, fitte medewerker, profiteert hij daar automatisch van."