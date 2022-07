 Helft managers eist hbo-niveau van supportprofessional

Driekwart managers wil supportprofessional met veel digitale kennis - Bijna de helft (43 procent) van de managers en directeuren vindt het van cruciaal belang dat een supportprofessional minimaal hbo-niveau heeft. Dit blijkt uit onderzoek van Schoevers onder ruim 500 leidinggevenden, managers en directeuren in Nederland. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat supportprofessionals door de helft van de managers worden gezien als co-manager (50 procent) en als belangrijke sparringpartner in strategische zaken (53 procent).



Naast opleiding zijn ook ervaring en motivatie belangrijk in het selectieproces. Voor de meerderheid (62 procent) van de managers en directeuren weegt bij het aannemen van een supportprofessional motivatie het zwaarst mee.



Kenmerkende eigenschappen supportprofessional

Ook het karakter van een persoon is bepalend voor het selecteren van een supportprofessional. Volgens managers en directeuren zijn meedenkend (zeventien procent), zelfstandig (zeventien procent) en stressbestendig (vijftien procent) de belangrijkste eigenschappen van de ideale supportprofessional. Naast het hebben van bepaalde eigenschappen, wordt ook gekeken naar digitale skills. Driekwart (74 procent) van managend Nederland vindt het belangrijk dat een supportprofessional veel digitale kennis heeft. Ook vindt de meerderheid (66 procent) het belangrijk dat supportprofessionals zich regelmatig ontwikkelen door het volgen van een cursus, opleiding of training.

Rob Rijbroek, directeur Schoevers: "Het is goed dat managers en directeuren een bepaald beeld voor ogen hebben als ze op zoek gaan naar een supportprofessional. De ideale supportprofessional bestaat natuurlijk niet, maar er zijn wel bepaalde factoren die de samenwerking tussen manager en supportprofessional tot een succes maken. Dat heeft zeker te maken met eigenschappen als meedenkend vermogen en zelfstandigheid, maar ook de mate waarin iemand bereid is om aan zijn of haar ontwikkeling te werken, is bepalend voor het verloop van de samenwerking. Door de technologische ontwikkelingen is het bijvoorbeeld belangrijk dat een supportprofessional de juiste digitale vaardigheden heeft, maar bijvoorbeeld ook op de hoogte is van trends in het vakgebied. Een cursus of opleiding is een goede manier om als supportprofessional aan je ontwikkeling te werken."