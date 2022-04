 Supportprofessional van de toekomst moet digital savvy zijn

Supportprofessional digitaal vaardiger dan manager - Volgens ruim een derde (35 procent) van de Nederlandse managers en directeuren is het hebben van digitale skills over tien jaar de belangrijkste vaardigheid van een supportprofessional. Dit blijkt uit onderzoek van Schoevers onder ruim 500 leidinggevenden, managers en directeuren.



De top drie vaardigheden verandert hiermee flink. Zo staat organiseren nu nog op de eerste plaats (43 procent), terwijl deze vaardigheid over tien jaar op de derde plaats staat (29 procent). Communicatieve vaardigheden zijn zowel nu als over tien jaar de belangrijkste softskill en nemen een vaste positie in op de tweede plek. Digitale vaardigheden komen nu zelfs nog helemaal niet voor in de top vijf vaardigheden.



Takenpakket supportprofessional digitaliseert

Ook het takenpakket van de supportprofessional heeft over tien jaar een digitaal karakter. Activiteiten als ‘ondersteunen op afstand’ (23 procent), ‘werken met apps en tools’ (twintig procent) en ‘ICT-gerelateerde werkzaamheden’ (twintig procent) horen in 2032 tot de belangrijkste werkzaamheden van supportprofessionals.Taken die volgens management en directie over tien jaar absoluut niet meer in het takenpakket thuishoren zijn het regelen van vergaderruimtes en -faciliteiten en het regelen van reizen en hotelaccommodaties. Ondanks de veranderingen die het nieuwe werken met zich meebrengt, blijven vaardigheden als organiseren en communiceren belangrijk voor supportprofessionals om hun werkzaamheden goed uit te voeren.



Digitale vaardigheden onder de knie

Het digitale karakter van het takenpakket vraagt om digitale skills. Bijna driekwart (73 procent) van de managers en directeuren is er zelfs van overtuigd dat een supportprofessional zichzelf buitenspel zet bij het niet bijhouden van de digivaardigheid. Door de trend van het hybride werken, hebben supportprofessionals hun digitale skills in sneltreinvaart ontwikkeld. Dit vindt ruim de helft (57 procent) van de managers en directeuren. Supportprofessionals weten bijvoorbeeld alle fijne kneepjes van videoconferentietools en andere apps om op afstand te werken (61 procent is het hiermee eens). Bijna de helft (45 procent) van de managers en directeuren moet zelfs toegeven dat zijn/haar supportprofessional meer weet van ICT-zaken dan hij-/zijzelf.

Rob Rijbroek, directeur Schoevers: "Digitalisering heeft de afgelopen twee jaar veel veranderd binnen bedrijven. Trends als hybride werken en het werken met virtual assistants zijn niet meer weg te denken. Dit soort ontwikkelingen vragen nieuwe en andere kennis en vaardigheden van supportprofessionals. Het is belangrijk dat ze zichzelf blijven ontwikkelen en zich nieuwe vaardigheden eigen maken. Werkgevers dragen de verantwoordelijkheid om werknemers de nodige tijd en middelen te bieden om een opleiding of training te volgen. Niet alleen op het gebied van digitalisering, maar ook om in de snel veranderende wereld te kunnen organiseren en communiceren met moderne middelen. Zo kunnen supportprofessionals hun werk optimaal uitvoeren. Vandaag, maar zeker ook in de toekomst."