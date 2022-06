 Meerderheid managers vertrouwt supportprofessional blind

Supportprofessional vaak medeverantwoordelijk voor succes manager - Meer dan de helft van de Nederlandse managers en directeuren vertrouwt zijn of haar supportprofessional blind. Mannelijke managers zijn iets beter van vertrouwen dan vrouwelijke managers, respectievelijk 62 procent en 52 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Schoevers onder ruim 500 leidinggevenden, managers en directeuren.



De vertrouwensband zorgt ervoor dat de helft (51 procent) van managend Nederland geen geheimen heeft voor de supportprofessional.



Supportprofessionals zijn goud waard

Supportprofessionals zijn als steun en toeverlaat van managers en directeuren vaak onmisbaar. Voor de meerderheid van managend Nederland geldt zelfs dat zijn of haar supportprofessional (mede)verantwoordelijk is voor het zakelijk succes. Bij twee op de vijf (39 procent) managers zou het werk zelfs volledig in het honderd lopen zonder supportprofessional. De impact van de supportprofessional is zo groot, dat de helft (52 procent) van de managers en directeuren zijn of haar rechterhand het liefst zou meenemen naar een andere werkgever als hij/zij van baan zou wisselen. Ondanks dat het werk van supportprofessionals zo waardevol is, wordt dit lang niet altijd voldoende gewaardeerd. Volgens de helft (52 procent) van de Nederlandse managers en directeuren worden supportprofessionals over het algemeen ondergewaardeerd.

Rob Rijbroek, directeur Schoevers: "Supportprofessionals worden steeds meer co-managers. Dit betekent dat ze veel impact hebben op het werk van de manager of directeur. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor het agendabeheer of het verzorgen van zakelijke correspondentie, maar denken ook strategisch mee, onderhouden het relatienetwerk of managen projecten. Het is dan ook niet gek dat het werk van supportprofessionals van betekenis is voor het succes van de manager of directeur. Helaas wordt dit niet altijd onderkend. Wat mij betreft mogen supportprofessionals flink wat meer waardering ontvangen voor het werk dat ze leveren. Als iedere manager wat vaker zijn of haar dankbaarheid toont, ontvangen supportprofessionals de waardering die ze verdienen."